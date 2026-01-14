Negociación colectiva multinivel: empresarios y trabajadores se enfrentan por proyecto

La discusión sobre el proyecto de negociación colectiva multinivel aterrizó en el Congreso. Tras escuchar al ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, en la jornada del martes, este miércoles la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Consideramos que la propuesta de proyecto de introducir un modelo de negociación colectiva multinivel es una muy mala política pública, totalmente alejada de las urgencias actuales del mercado del trabajo”, cuestionó Pablo Bobic, gerente legal de la CPC.

Luego fue el turno de la CUT: “La negociación ramal establece condiciones laborales bajo los principios del trabajo decente”, destacó el secretario general de la multisindical, Eric Campos.