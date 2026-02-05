Remuneraciones reales de los trabajadores cierran 2025 con un alza de 2,4%

De acuerdo al INE, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.145, lo que representa un alza interanual de 6,4%.

Comercio, construcción, administración pública y la industria manufacturera fueron los sectores que empujaron que, en diciembre, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraran alzas en doce meses de 5,9% y 6,7%, respectivamente, así lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación al indicador- creció 2,4% durante el 2025.

De acuerdo al INE, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.145, anotando un alza interanual de 6,4%.

Para las mujeres, el valor alcanzó $ 6.953, lo que implicó una variación anual de 6,7%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.322, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.

Así, el costo laboral medio por hora total fue $ 8.235, lo que corresponde a un crecimiento de 6,8% en doce meses. Este valor se ubicó en $ 7.977 para ellas, con un alza de 7,0%, y en $ 8.471 para ellos, con un aumento de 6,6% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%.