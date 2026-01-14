Sala cuna: se intensifican las negociaciones, pero nuevas indicaciones complican el futuro del proyecto

Ayer el Gobierno recibió el nuevo paquete de modificaciones elaborado por Chile Vamos. Desde las organizaciones sociales también están desplegando conversaciones para acelerar la tramitación de la propuesta.

¿Habrá nuevo proyecto de sala cuna?

Esa es la pregunta que por estos días ronda al interior del Gobierno y de las diversas organizaciones sociales que han participado en el debate. Y es que si bien hace unas semanas existía cierta sensación de optimismo en torno al tema, en los últimos días el escenario se ha vuelto complejo y algunos, incluso, ponen en duda el futuro de la propuesta.

Una inquietud de la cual el Gobierno es consciente, y por la cual el Presidente Gabriel Boric, le pidió a su sucesor, José Antonio Kast, empujar un acuerdo para destrabar la norma.

“Lo invito a que aprobemos el proyecto de sala cuna que está en discusión hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos (…) aprovechemos José Antonio, Presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante”, dijo el mandatario hace unos días.

Una declaración que se suma a planteamientos del ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, quien unos días antes declaró a Diario Financiero que “hicimos muchos esfuerzos en materia, por ejemplo, de incorporar una cotización adicional del seguro de cesantía, también avanzamos para que el copago no fuera una preocupación del campo de los empleadores”, dijo la autoridad.

En noviembre, el Ministerio del Trabajo celebraba el respaldo a la creación del Fondo de Sala Cuna por parte de la comisión de Trabajo del Senado. Sin embargo, en su paso por la comisión de Educación el escenario cambió, y reflotaron cuestionamientos a la fórmula del Gobierno.

Un mensaje que ayer replicó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien -en conversación con radio Infinita- destacó los acuerdos técnicos que ya se han alcanzado.

En noviembre, el Ministerio del Trabajo celebraba el respaldo a la creación del Fondo de Sala Cuna (de financiamiento mixto entre el Estado y cotizaciones de cargo a los empleadores) y otros aspectos técnicos por parte de la comisión de Trabajo del Senado. Sin embargo, en su paso por la comisión de Educación el escenario cambió y reflotaron cuestionamientos a la fórmula del Gobierno.

Y es que si bien el Ejecutivo ha mantenido negociaciones con el Congreso, conocedores de las conversaciones sinceran que en las últimas semanas el diálogo se ha vuelto más escaso y complejo. Un escenario que ha hecho que la participación y presión de las organizaciones civiles sea crucial.

De hecho, entidades agrupadas bajo el movimiento #SalaCunaHoy han contactado a los senadores para que la propuesta avance. Por ello, el martes varias voceras llegaron a Valparaíso para pedir que la propuesta siga avanzando.

Nuevas indicaciones

Pese a los acuerdos alcanzados, al interior de Chile Vamos continúan los cuestionamientos a la fórmula del Ejecutivo. Ayer, los senadores Gustavo Sanhueza (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas) y Paulina Núñez (RN), presentaron un paquete de nuevas indicaciones, con las que buscan modificar varios aspectos de la propuesta.

“Vamos a ingresar estas indicaciones que tienen gradualidad respecto a las PYME, que es muy importante, sobre todo con la carga que significó en el costo del empleo producto de la reforma previsional. Por otro lado, también salvaguardamos que la responsabilidad de proveer la sala cuna sea del Estado, y deje de ser de parte del empleador”, dijo el senador Sanhueza.

Consultado respecto del futuro del proyecto, el senador dijo que “depende exclusivamente del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Si ellos se allanan y consensuamos estas indicaciones, este proyecto va a tener la celeridad que se requiere y permitiría que efectivamente se concrete antes del 11 de marzo”.

Sobre el tema, durante la tarde el ministro Boccardo dijo que “valoramos que finalmente hayan presentado estas indicaciones para poder continuar esta conversación. Pero una vez que tengamos una evaluación sistemática, a propósito de haberlas recién conocido, poder darles una respuesta definitiva a la oposición, entendiendo que ya había un marco construido y que esperamos que justamente esas indicaciones vayan en esa dirección, de ir acortando y reduciendo brechas y evidentemente no instalando temas que no han estado en la conversación de estos últimos meses”.