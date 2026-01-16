Aranceles, ataques a la Fed y cierre del Gobierno: el primer año de Trump en hitos y cifras

El Presidente de EEUU muestra como resultado -hasta el minuto- un menor déficit comercial, pero también una actividad en desaceleración y muchas tensiones globales.

Sin lugar a dudas, no han pasado desapercibidos los primeros 12 meses de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos.

En su llegada por segunda vez a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, el magnate marcó el tono de su administración con la promesa del inicio de una “era dorada” y afirmando que “a partir de hoy, nuestro país florecerá y será respetado nuevamente en todo el mundo”.

Hoy, estas son las cifras económicas que deja el primer aniversario de Trump de vuelta en el poder, marcado por aranceles, el cierre de Gobierno y el conflicto con el banco central.

Por una parte, el Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU se expandió un 2,8% en 2024, justo en medio de la asunción del mandatario, mientras que para todo el ejercicio de 2025 todavía no se conoce la cifra final. Sin embargo, la encuesta a analistas de Bloomberg arroja que se espera que la actividad avance un 2%, desacelerándose respecto al último año del mandato del anterior Presidente, Joe Biden.

Esto después de que se dio a conocer que la primera estimación del PIB del tercer trimestre superó las expectativas y creció 4,3%, apoyado en el fuerte gasto de los consumidores. No obstante, se estima que éste tendría una desaceleración y que después del cierre de Gobierno más largo de la historia -con 43 días-, se podría reducir entre 1 y 2 puntos porcentuales el Producto en el cuarto trimestre.

En el caso de la inflación, bajó desde el 2,9% interanual alcanzado en diciembre de 2024 a 2,7% para el cierre del año pasado, pero todavía alejada de la meta de 2% de la Reserva Federal. Con esto, se ratificó que el impacto de los aranceles sobre los precios fue más moderado de lo que se esperaba, hasta el momento.

En el detalle, el indicador subyacente -sin precios volátiles ni energía- terminó el año en 2,6%, por debajo de las expectativas. Sin embargo, los precios de los alimentos crecieron 3,1%, mientras la energía 2,3% y la vivienda 3,2%.

Reducción del déficit comercial

La política comercial más importante implementada por Trump este año fue indudablemente la de los aranceles recíprocos. Anunciada el 2 de abril, bautizado como el “Día de la Liberación”, se implementó un gravamen desde un mínimo de 10% a decenas de países, como es el caso de Chile.

Desde entonces, EEUU ha llegado a acuerdo con varias naciones y reducido su tasa arancelaria: hoy la Unión Europea cuenta con 15% de impuesto hacia sus exportaciones al país, China un 20% y el Reino Unido un 10%.

“¡Nuestro país nunca ha estado mejor! Mucha gente me pregunta la razón, y les respondo, en una sola palabra: ¡ARANCELES!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Más altos siguen siendo los aranceles de Brasil con 50%, Canadá con 35% y México con 25%.

La medida logró uno de los objetivos del mandatario: reducir el déficit omercial. La balanza de bienes y servicios de EEUU cerró 2024 con un saldo negativo de US$ 96.948 millones, una brecha que se ha reducido hasta alcanzar los US$ 29.350 millones a octubre del año pasado, el déficit más bajo desde 2009.

“¡Nuestro país nunca ha estado mejor! Mucha gente me pregunta la razón, y les respondo, en una sola palabra: ¡ARANCELES! Hemos recibido cientos de miles de millones de dólares, prácticamente sin inflación, y nuestra seguridad nacional nunca ha sido tan sólida como hoy. ¡Que Dios bendiga a EEUU!”, escribió al respecto Trump en su red social, Truth Social.

No obstante, todavía queda esperar el fallo de la Corte Suprema acerca de la legalidad de los gravámenes impuestos, ya que de ser contrario al Presidente, se podrían invalidar.

Atención a la Fed

Otra polémica económica han sido los ataques de Trump hacia el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien durante los 12 meses de su Gobierno ha instado a que baje las tasa de fondos federales más rápido.

El Comité de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) rebajó las tasas tres veces consecutivas durante 2025 y hoy está en el rango de 3,5%-3,75%. En comparación, la tasa terminó en 2024 en 4,5% y el valor más alto fue en 2023 con 5,5%.

Mientras que todavía hay dudas en el mercado de si la Fed completará en 2026 dos recortes más de tasas, sí hay certeza de que estará pendiente del mercado laboral, que cerró el año pasado con una tasa de desempleo de 4,4%, ligeramente por encima del 4,1% de 2024.