Banca de inversión mejora proyección de PIB para Chile y anticipa varios meses con inflación bajo el 3%

Ad portas de que este próximo lunes se conozca el último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del año 2025, lo que entregará luces del desempeño de la economía chilena el año pasado, la banca de inversión continúa mejorando sus perspectivas para Chile, ad portas de que asuma la nueva administración en La Moneda el próximo 11 de marzo.

Así lo revela la encuesta mensual de la consultora Consensus Forecast, que sondea a 27 bancos de inversión, departamentos de estudios e incluso universidades.

En el informe de enero, el consenso de los especialistas tanto locales como extranjeros arrojó una mejora en las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, en una décima a un 2,4%. La cifra está levemente por debajo de la parte media del rango del Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) entregó una perspectiva que oscila entre 2% y 3%.

Al revisar las proyecciones, se nota una fuerte dispersión. LarrainVial lidera entre las perspectivas más optimistas para la expansión del Producto de este año, al apuntar a un 3,3%. Le sigue más atrás Hermann Consultores con un 3% y UBS, Universidad Central, S&P Global Market Intel y Gemines, todos con una proyección de 2,6%.

En el otro extremo, tres entidades calculan un crecimiento bajo para este año, de apenas 2%: 4Intelligence, Econ Intelligence Unit y Capital Economics.

Para el consumo privado, los consultados mantuvieron su perspectiva en un 2,5%, mientras que para la inversión -medida como formación bruta de capital fijo- la media de los analistas arrojó una mejoría de siete décimas, a un 5%.

Asimismo, los analistas redujeron en una décima sus pronósticos para la inflación de cierre de este año, a un 3%; mientras que ratificaron el déficit fiscal efectivo proyectado para diciembre del 2026, a 1,6% del PIB.

Inflación acotada

Una de las novedades de Consensus Forecast es que entrega proyecciones de corto plazo para la inflación, tanto en su variación mensual como en el acumulado de los últimos 12 meses.

Así, los analistas proyectan un primer semestre marcado por un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se mantendrá por debajo de la meta del 3% del Banco Central, a lo menos hasta junio próximo.

En específico, prevén en promedio un IPC mensual de 0,6% en enero, que llevaría a la inflación acumulada interanual a un 2,9%; febrero registraría un 0,2% y 2,8% en 12 meses; marzo se empinaría a un 0,4% y 2,7%, respectivamente. Abril anotaría una variación mensual de 0,3%, manteniendo el acumulado del último año en 2,7%. Mientras que en mayo el IPC variaría 0,2% y 2,8% en el último año.

¿Y junio? Mostraría una caída en el mes de 0,1%, lo que de todas formas llevaría al IPC acumulado en el último año a un 3,1%, apenas rebasando la meta del instituto emisor.