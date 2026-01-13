Banco Mundial mantiene en 2,2% su proyección de crecimiento para Chile en 2026

El organismo prevé una recuperación de la demanda interna y que a inversión en la minería del cobre y el litio impulse el crecimiento.

El Banco Mundial revisó al alza el crecimiento que tendrá el mundo este año. En sus últimas Perspectivas Económicas Mundiales, indicó que espera una expansión de 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 y un leve aumento a un crecimiento de 2,7% para 2027, demostrando más resiliencia a pesar de las tensiones comerciales y la incertidumbre política.

De la misma forma, la previsión para la región también muestra un aumento gradual. Para este año se proyecta que la actividad de América Latina y el Caribe se eleve ligeramente desde el 2,2% de 2025 a 2,3%, debido a que persisten las dudas acerca del comercio global y la demanda interna en algunos países. Para 2027, en tanto, se espera una recuperación de los flujos comerciales y avanzaría 2,6%.

En el caso de Chile, se mantiene la proyección de octubre de que terminó el año pasado con un PIB de 2,6% y que prevé una desaceleración a 2,2% para 2026 y 2,1% para 2027. Esto en vista de que se espera que la demanda interna se recupere gradualmente a medida que la tasa de política monetaria converja hacia el rango neutral y la inflación vuelva al objetivo.

“Se prevé que la inversión en la minería del cobre y el litio impulse el crecimiento, beneficiándose de la fuerte demanda del sector de las energías renovables a nivel mundial y, especialmente, en China. Al mismo tiempo, se espera que la menor demanda de materias primas por parte del sector inmobiliario chino compense en parte estas ganancias al frenar el crecimiento de las exportaciones”, indicó el Banco Mundial.

Mejor previsión, pero débil crecimiento

La resiliencia del mundo se muestra en una revisión al alza de la mayoría de las economías desde su último informe en junio.

Para Estados Unidos se ajustó en 0,7 puntos porcentuales y ahora se espera que crezca 2,2% este año y 1,9% el próximo. En el caso de la Eurozona, también mejoró en 0,7 pp. y se estima una expansión de la actividad de 0,9% y 1,2% para 2026 y 2027, respectivamente.

China mejoró en 0,4 pp. su previsión y se proyecta un avance de 4,4% para el actual ejercicio y de 4,2% para el siguiente.

No obstante, si este pronóstico se mantiene, la década de 2020 va camino a ser la de más débil crecimiento mundial desde los años sesenta, advierte el Banco Mundial.

Para los países de la región, se espera que Brasil se modere al 2% en 2026 para luego aumentar levemente al 2,3 % en 2027; México tendrá un avance de 1,3% y 1,8%, respectivamente; Colombia de 2,6% y 2,8%; Argentina de 4% en ambos años; Perú de 2,5% también en los dos periodos, al igual que Uruguay con 2,2%.