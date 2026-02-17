Credicorp Capital advierte sobre un escenario fiscal "cada vez más complejo” y prevé que aumente la presión sobre la calificación crediticia

En un informe, la entidad financiera advierte un mayor desafío fiscal para el Gobierno de José Antonio Kast.

El incumplimiento de la meta fiscal por tercer año consecutivo ha generado una ola de alertas desde el mercado financiero y, ahora, fue el turno de Credicorp Capital.

En un informe elaborado por su economista jefe para Chile, Samuel Carrasco, se acusa una “desviación sustancial respecto de la meta del año pasado”. El déficit fiscal efectivo para 2025 se situó en 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), versus el 2% previsto por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el trimestre anterior.

“Creemos que se requieren medidas correctivas considerables para alcanzar los objetivos de este año, y estos resultados refuerzan nuestra opinión de que el escenario fiscal se está volviendo cada vez más complejo a corto y mediano plazo”, se lee en el reporte.

“Como nota positiva, el ratio deuda/PIB disminuyó por primera vez en casi dos décadas, revisándose a la baja hasta 41,7% (- 0,7 pp) en comparación con el informe anterior. Sin embargo, esta mejora se explica principalmente por factores externos no atribuibles a la gestión del Ministerio de Hacienda, como un mayor PIB nominal (contribución de -0.4pp) y un tipo de cambio más fuerte (contribución de -0,3 pp)”, señalaron también desde Credicorp Capital.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La entidad financiera también planteó que pese a que, desde una perspectiva de mercado, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) tuvo un impacto marginal en las tasas de interés locales, el FX (mercado de divisas) y el IPSA, “persiste el riesgo sobre la calificación crediticia”.

“Creemos que las agencias de calificación seguirán de cerca los futuros ajustes y proyecciones fiscales, dadas las persistentes desviaciones respecto a los objetivos. Es probable que la debilitada posición fiscal a mediano plazo y el reiterado incumplimiento de los objetivos fiscales aumenten la presión sobre la calificación crediticia de Chile”, esbozaron.

“Además, no podemos descartar una creciente brecha de credibilidad entre las proyecciones oficiales y las expectativas del mercado”, sumó el informe.

Problemas para Kast

Frente a esta situación, Carrasco advirtió que la administración del Presidente electo José Antonio Kast “podría aterrizar con una credibilidad fiscal erosionada y trabas legislativas para ajustar el gasto”.

“La nueva administración enfrentará mayores desafíos fiscales en medio de un deterioro generalizado de las finanzas públicas y perspectivas más débiles para este año”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En primer lugar, desde Credicorp Capital notaron que las proyecciones para este año, en particular la de ingreso y gasto fiscal, podrían estar sobre y subestimadas, respectivamente, a la luz de los acontecimientos recientes.

También advirtieron que “el nuevo gobierno podría enfrentarse a una dura prueba de realidad cuando el pragmatismo del sector privado se cruce con los intereses políticos y la burocracia”. Esto en relación a la idea de un recorte de US$ 6.000 millones en el gasto fiscal.

“Una parte considerable de las próximas medidas correctivas requerirá aprobación legislativa, lo que hace que el ajuste fiscal dependa en gran medida de negociación política, lo cual podría ser un desafío durante el primer año de una nueva administración”, cierra el informe.