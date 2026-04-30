El mundo de internet da señales de debilidad del consumo y el empleo en marzo

Los Indicadores Económicos de Alta Frecuencia del CIES-UDD muestran también un alza en la creación de empresas en el tercer mes del año.

La debilidad pareciera haber marcado la marcha de la economía nacional durante los primeros meses del año. De acuerdo con los Indicadores Económicos de Alta Frecuencia del tercer mes del año que elabora el Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES-UDD), tanto el consumo como los temas relacionados con el empleo no mostraron gran movimiento durante marzo.

Los datos del reporte, que se basa en información pública disponible en Internet, corroboraron el golpe al bolsillo de los chilenos, cuyas búsquedas asociadas al consumo perdieron fuerza durante el tercer mes del presente ejercicio.

Decidor, el interés online por compras en supermercado acusó una caída de 26 puntos respecto a las últimas cuatro semanas. El mismo desempeño tuvo la tarjeta de crédito, que marcó una disminución de atención de 13 puntos en el mes.

Un comportamiento que, además, coincidió con el conflicto en Medio Oriente -que se inició a fines de febrero-, su repercusión en el precio del petróleo a nivel internacional y una fuerte presión para los valores de los combustibles en el mercado interno.

En este escenario, se verificó un aumento en las búsquedas en internet sobre las bencinas de 26 puntos respecto a febrero.

Lo anterior llevó el interés en internet por los combustibles a su máximo de los últimos cino años.

Por su parte, los materiales de construcción tuvieron un alza de 24 puntos en el período.

Contexto internacional

Pese al 8,9% que marcó la tasa de desempleo en el trimestre enero-marzo, dado a conocer la semana pasada, los indicadores de alta frecuencia exhibieron que la interacción en torno a la cesantía no tuvo un gran movimiento entre las búsquedas por internet, con una baja mensual de 36 puntos.

La atención online hacia el desempleo también se redujo en nueve puntos en el mismo período. A su vez, las búsquedas por ofertas de trabajo están en mínimos históricos y las de finiquitos en máximos de hace cinco años.

“Los indicadores de alta frecuencia muestran que en empleo y en consumo las cifras más bien están estancadas y el comienzo del año sigue con una tónica parecida a años anteriores, en que el empleo más bien está congelado y no mejora y el crecimiento del consumo está un poquito más bajo que en trimestres anteriores”, explicó el director del CIES-UDD, Víctor Martínez.

De acuerdo con el economista, los resultados se pueden explicar por el contexto internacional y por algunos de los choques de oferta que restringieron la capacidad de ingreso de las personas para gastar.

“En este contexto, se hace necesario que efectivamente haya políticas públicas y reformas que miren un poco de qué manera se puede impulsar el consumo, el empleo y la reactivación de la economía”, indicó Martínez.

En este marco, dijo el analista, destaca el plan de reconstrucción y reactivación presentado por el gobierno, lo que hace relevante su discusión.

Sube la creación de empresas

Los números azules vinieron de la mano de la creación de empresas en el país.

En el tercer mes del año se crearon 19.766 firmas, lo que significó que en 12 meses móviles son 21,1% más que en el período anterior.

No obstante, las quiebras prácticamente se duplicaron en lo que va del año y en los tres meses de 2026 se registraron 2.073 boletines de liquidación, lo que da una variación anual de 153,7%.