Quiroz realiza autocrítica por oficio sobre recortes de gasto y enfatiza que no se tocarán beneficios sociales

El ministro de Hacienda también calificó como un "mito" las diferencias de estilo entre algunos ministros políticos y el Segundo Piso.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó una autocrítica por la manera en que el gobierno comunicó los recortes de gasto que busca implementar tanto para este año como para el Presupuesto 2027, lo que generó una fuerte polémica al ponerse en cuestionamiento la continuidad de programas como el de alimentación escolar o la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En entrevista con TVN, el secretario de Estado manifestó que no se pensó, al elaborar el polémico oficio donde instruyó los recortes, en que este documento se haría público, por lo que faltó explicar de mejor manera de que "descontinuar" no significaba eliminar las iniciativas públicas, sino cambiar la manera en que se estaban ejecutando determinados programas.

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"Si uno lee ese oficio -que es cortito, son dos o tres páginas- se dice en dos oportunidades que el presupuesto base de cada ministerio tiene que respetar las leyes y los compromisos contractuales existentes. Entonces, la verdad es que era un tema que yo lo consideré más bien nimio, no era el primer oficio que enviábamos", aseguró, junto con agregar que "faltó un poco de oficio cuando se escribió el oficio”.

"Hubo un error, el oficio tuvo un error de oficio, faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público”, explicó el economista.

"Yo creo que es una semana donde claramente ha habido que salir y explicar mejor las cosas. Tal vez hay una falencia ahí en no haber explicado mejor, pero el norte no cambia. Los gastos están fuera de control y eso confirma la absoluta necesidad de hacer una racionalización del gasto público", dijo la autoridad.

Ante esto, reforzó que no se tocarán políticas sociales: "Hemos dicho en reiteradas ocasiones, que el tema social no se toca, lo que no significa que no haya que buscar eficiencia y hay muchos espacios para ello. Y también atacar abusos que nosotros hemos estado atacando con bastante éxito. Así que este tema es complejo, pero el norte no se pierde y lo vamos a ir resolviendo paso a paso. El norte es recuperar el control del gasto público y cuidar con celo la hacienda pública”, enfatizó el ministro de Hacienda.

Respecto a la PGU, el secretario de Estado recalcó que "una cosa es la ley (que creó la PGU) y otra cosa distinta es cómo se está aplicando la ley".

Así, ejemplificó que la ley fija que los extrajeros que llevan más de 20 años en el país pueden optar a la PGU, pero puso en duda cómo esto se acredita. "No estoy diciendo que está mal, lo que digo es que estos oficios llaman a examinar como se están haciendo las cosas", enfatizó.

"Mirándolo ahora, quizás en la tabla no se debió haber puesto el 15% (de recorte al presupuesto de la PGU) y se debió haber puesto revisar. Ahora, cuando uno pone revisar, hay un diálogo con los ministros siempre, y a ningún ministro le gusta recortar su presupuesto", cerró.

Diferencias con ministros

Quiroz también fue consultado por las críticas que se han levantado por la labor del jefe del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, a quien se le achaca el error de no advertir que el lenguaje utilizado en los oficios de recorte podrían generar una crisis política en el gobierno.

Ante esto, Quiroz señaló que es un "mito" cuando se plantea que el Segundo Piso tiene tanto poder de incidencia sobre los ministerios.

También desechó la idea de que existan "dos almas" en el gobierno, señalando que tiene buena relación con sus pares de Interior, Claudio Alvarado, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García.

“Tengo una un excelente interacción con los ministros Alvarado, el ministro García Ruminot. Excelente, excelente, excelente. Hacemos un muy buen equipo”, sostuvo.