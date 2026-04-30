Banco Central designa ministro suplente y define ternas para renovación del TDLC

El instituto emisor avanzó en el proceso de renovación parcial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, clave en la supervisión de los mercados, y remitirá propuestas al Ejecutivo para nuevos nombramientos.

El Consejo del Banco Central de Chile (BCCh) dio un nuevo paso en el proceso de renovación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), al designar a un ministro suplente y definir las ternas que propondrá al Presidente José Antonio Kast para futuros nombramientos en el organismo.

Para el cargo de ministro suplente economista, se acordó designar nuevamente, por un período de seis años, al actual ministro suplente economista del TDLC, Pablo García González, a contar del vencimiento del período legal por el cual había sido designado originalmente y que expira el próximo 18 de junio de 2026.

García es ingeniero comercial con Mención en Economía de la Universidad de Santiago de Chile (1992) y Master of Science in Economics de la Universidad de Warwick (1998). Además, en 2025 recibió el título de abogado por la Corte Suprema. Cuenta con una destacada trayectoria profesional ligada a la libre competencia y más de veinte años de experiencia docente en diversas universidades del país.

El Consejo de esta Institución, cumpliendo con su mandato legal, también conformó las ternas para que Kast designe a un ministro titular economista, a un ministro titular abogado y a un ministro suplente abogado, todos del TDLC. Lo anterior, con motivo del término del período legal de nombramiento de los actuales Ministros Ricardo Paredes Molina, Jaime Barahona Urzúa y Rafael Pastor Besoain, respectivamente.

De esta manera, la terna para el cargo de ministro titular economista quedó integrada, en orden alfabético, por los economistas María de la Luz Domper Rodríguez, Vicente Lagos Toro y Francisco Muñoz Núñez.

La terna para el cargo de ministro titular abogado quedó conformada, en orden alfabético, por los abogados Francisco Agüero Vargas, Jaime Barahona Urzúa y Camilo Santelices Vergara.

Por su parte, la terna para el cargo de ministro suplente abogado quedó integrada, también según orden alfabético, por los abogados Angélica Burmester Pinto, Marcelo Mardones Osorio y Rafael Pastor Besoain.

Los nombramientos tienen una duración de seis años y forman parte de un sistema de renovación parcial, lo que permite dar continuidad técnica al funcionamiento del tribunal.

Proceso de selección y siguiente etapa

La definición de ternas por parte del Banco Central constituye una etapa clave del proceso, ya que a partir de estas propuestas el Presidente de la República selecciona a los candidatos que integrarán el TDLC.

En paralelo, el propio Consejo del BCCh tiene la facultad de designar directamente a uno de los ministros suplentes, lo que complementa el esquema mixto de nombramientos del tribunal.

Con este avance, el Banco Central continúa con el proceso iniciado a comienzos de año para renovar parte de la integración del TDLC, en un contexto donde el rol de la institucionalidad de libre competencia ha cobrado mayor relevancia frente a los desafíos de concentración económica y funcionamiento de los mercados.

Los candidatos

María de la Luz Domper es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1993) y Magíster en Economía de la misma universidad (1994). Destaca su experiencia como economista de Libertad y Desarrollo (1993-2000), Ministra Suplente del TDLC (2008-2012) y Ministra Titular del TDLC (2012-2024). Además, cuenta con más de 30 años de ejercicio docente en diversas universidades del país.

Vicente Lagos Toro es economista de la Universidad de Chile (2008) y Magíster en Economía -con especialización en Mercados y Organizaciones- y doctor de la Universidad de Toulouse (2013 y 2017, respectivamente). Destaca su trayectoria de casi 10 años en la Fiscalía Nacional Económica, incluyendo su actual cargo como subjefe de la División de Fusiones de dicha institución. De igual forma, cabe destacar su experiencia docente local e internacional.

Francisco Muñoz Núñez es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2011), Magíster en Economía de la misma universidad (2011) y Master of Economics de la Universidad de British Columbia (2015). Respecto de su experiencia profesional, cabe resaltar su labor como economista en la Fiscalía Nacional Económica y, actualmente, su trabajo como economista del TDLC (2019 a la fecha). También destacan sus cinco años de experiencia docente, principalmente en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Francisco Agüero Vargas es abogado de la Universidad de Chile (2000), Máster en Ciencias en Regulación Económica y Competencia de la University of London (2005) y Doctor en Derecho de la Universidad de Chile (2021). Destaca su experiencia como Director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile (2011-2016 y 2022-2024) y su cargo de Director de Escuela y Director Académico de la Facultad de Derecho de la misma universidad (2018 a la fecha). Además, cuenta con más de 20 años de experiencia docente en la Universidad de Chile (Facultad de Economía y Negocios y Facultad de Derecho) y en la Universidad Técnica Federico Santa María.

Jaime Barahona Urzúa es abogado de la Universidad Diego Portales (1993) y Magíster en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2007). Se desempeña como Ministro Titular del TDLC desde 2020 y fue Sub-Fiscal Nacional Económico entre los años 2006 y 2014, así como Secretario Abogado del TDLC entre 2004 y 2006. Asimismo, ha ejercido como profesor de Derecho en Libre Competencia en diversas universidades nacionales.

Camilo Santelices Vergara es abogado de la Universidad de Chile (2016) y Master of Laws, Competition and Innovation del London School of Economics (2025). Ha ejercido como abogado investigador y coordinador en la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica por más de 8 años. Además, cabe resaltar su experiencia docente en la Universidad de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado, por más de 10 años.

Angélica Burmester Pinto es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010) y Magíster (LLM) de la Universidad de Northwestern (2015). Cuenta con 4 años de experiencia docente en diversas universidades del país, principalmente en materia de Derecho Procesal y Libre Competencia. En su trayectoria laboral de más de 15 años, cabe destacar su trabajo como relatora del TDLC y coordinadora del programa de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Marcelo Mardones Osorio es abogado de la Universidad Complutense de Madrid (2001), Magíster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2009) y Doctor de la misma casa de estudio (2014). Destaca su experiencia laboral de más de 20 años en diversos estudios jurídicos especializados en Energía y Recursos Naturales, y su cargo como jefe de la División Jurídica del Ministerio de Energía. Ha ejercido por más de 15 años como profesor en diversas universidades, principalmente en materia de Derecho Económico, Derecho Comercial y Derecho Regulatorio.

Rafael Pastor Besoain es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1999), Master of Development Studies de la Victoria University of Wellington (2007) y Master of Public Policiy de la Universidad de Oxford (2015). En su experiencia laboral de más de 20 años, cabe destacar su trabajo como Ministro Titular del Tribunal de Propiedad Industrial, consultor del BID, Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel y su actual cargo de Ministro Suplente Abogado del TDLC. Además, es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, donde imparte cátedras sobre Derecho Económico y Regulatorio.