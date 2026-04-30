Quiroz busca ordenar filas y se reúne con presidentes de comisiones de Hacienda ad portas de votación de la ley de reactivación

Este jueves, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) y el senador Javier Macaya (UDI), ambos presidentes de las comisiones de Hacienda en sus respectivas cámaras.

La cita se da en la antesala de la votación del proyecto de reactivación y reconstrucción nacional en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, la que según adelantó Romero, se daría “entre jueves y viernes de la próxima semana”, añadiendo que la reunión con el jefe de las finanzas públicas responde a la necesidad de coordinar “qué se dirá en las reuniones de la comisión, y cuáles son las urgencias en la discusión”.

Sobre la cita, fue el senador Macaya quien aseguró que la cita se da “para entender el real alcance de cosas que muchas veces se prestan para malas interpretaciones”, acusando que desde la oposición existen “campañas de temor” por el paquete de medidas.

Por ello, el senador confirmó que en el proyecto de ley está contemplado “el no recorte de gasto social, de que la PGU se mantiene inalterable, de que no se van a acabar los recursos para la alimentación de los niños”, materia de la que se está asegurando Hacienda, en un “trabajo bien importante, revisando peso por peso”.

Macaya afirmó que junto con Romero son “la garantía de que tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación”.

Esto, ya que esa es la garantía que recibieron de parte de Quiroz en la reunión que se extendió por poco más de una hora. Macaya, añadió que valoran del jefe de la billetera fiscal “la gestión de ordenar la casa que está haciendo”.

El espaldarazo fue compartido por Romero, el que aseveró que la junta con el ministro se da porque “ese es el trabajo que esperan los chilenos cuando se contrata a un ministro, cuando se tienen parlamentarios” ya que su rol como diputado es “fiscalizar y entregarle a Chile lo que merece buenos servicios públicos y un buen gasto público”.

Sobre la fecha de la votación del paquete de medidas, fue el representante del Partido Republicano quien aseguró que este “se vota completo” entre el jueves y viernes de la próxima semana, ya que además “existen cuatro artículos relacionados con medio ambiente que pasan a la comisión de Medio Ambiente y hay creo que dos artículos relacionados con trabajo que pasan a la comisión del Trabajo”, cerró.





Choque Poduje-Quiroz

Romero fue consultado por el choque entre Quiroz y su par de Vivienda, Iván Poduje, por el alcance de los recortes de gasto: “No hay ningún ministro de Estado que no esté dispuesto a gastar lo que corresponde y gastar bien”, dijo el diputado.

De la misma forma, mostró su apoyo al jefe de la cartera de Vivienda, alegando que esta es “una polémica artificial” ya que va a ser el mismo Presidente de la República quien “va a zanjar muchas veces donde se van a poner o no se va a poner énfasis y va a tener que tomar decisiones difíciles respecto de alguna diferencia de opinión”.

Por su parte, el senador Macaya aseguró que el Ejecutivo no es “un compartimento estanco que va ministerio por ministerio, el gobierno es un todo y se le responde obviamente a la figura del presidente de la República”, desdramatizando los dichos del ministro Poduje.

Reunión con el CFA

En tanto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió este jueves con Quiroz, en una cita que fue solicitada por el ministro de Hacienda y que sirvió para explicar los alcances de la ley de reconstrucción y reactivación.

Durante la instancia, en la que participaron la presidenta del CFA, Paula Benavides; el vicepresidente, Sebastián Izquierdo; y los consejeros Hermann González, Marcela Guzmán y Joaquín Vial, los consejeros realizaron diversas consultas respecto de la iniciativa, la que está siendo analizada por el CFA en el marco de sus funciones de contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.

En este contexto, el Consejo está realizando una ronda de exposiciones con invitados para reflexionar sobre los impactos fiscales de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo.



El Consejo hizo presente al ministro de Hacienda que, por encontrarse en proceso de elaboración de este análisis, no le sería posible adelantar sus análisis y conclusiones respecto a la materia.



Además, el Consejo abordó con el ministro la reciente publicación de su informe “Propuestas metodológicas para los ajustes cíclicos de la regla fiscal”, documento en que analiza el funcionamiento del Balance Estructural (BE) y realiza recomendaciones metodológicas al respecto.