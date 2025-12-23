Estudio revela que los chilenos gastan en diciembre $ 350 mil adicionales y los hombres suben el promedio

Chiledeudas.cl alerta acerca de que el 50% de quienes se endeudarán para hacer frente a los gastos de fin de año no están seguros de poder pagar su deuda.

Con las festividades de fin de año a sólo un paso, la locura de las compras de Navidad invade a las familias chilenas que no dudan en endeudarse para afrontar el complejo escenario económico. Y un estudio de Chiledeudas.cl da cuenta de cómo se preparan los chilenos para hacer frente a esta temporada. La gran mayoría se endeuda significativamente para cumplir con las necesidades que implican esas semanas de celebración.

De hecho, la encuesta de opinión online, realizada por Chiledeudas a 5.091 encuestados mayores de 18 años -2.500 a través del sistema de email, 1.850 por teléfono y 741 presenciales-, a lo largo del país, revela que el 70% de los consultados tendrá que endeudarse para afrontar los gastos de fin de año; es decir, en lo que se incluye aquellos referidos a Navidad y Año Nuevo; el 20% afirma que podrá asumir estos costos sin problemas y un escaso 10% que lo logrará, pero con grandes esfuerzos.

Por otro lado, según el sondeo, el mes de diciembre las personas gastan en promedio $ 350 mil más que el resto del año y son los hombres los que suben la barrera, ya que desembolsan $ 450 mil extra respecto del resto del año, mientras que el gasto adicional de las mujeres llega a los $ 250 mil.

Esta información corresponde a un incremento en comparación al estudio de 2024, cuando se el 60% de los chilenos señalaron que se endeudarán para los gastos de fin de año.

¿Podrán pagar quienes se endeudan?

Detallando aún más, el estudio muestra que entre quienes se endeudarán, el 45% lo hará para comprar regalos, el 35% para tener una buena cena de Navidad y Año Nuevo, y el 20% para viajar en esas fechas. En esta línea, el 40% se endeudará a través de créditos en el retail, destacando los “altamente caros avances en efectivo”, el 43% utilizará tarjetas bancarias y el 17% recurrirá a préstamos informales o a través de sus cercanos.

Resulta inquietante que las cifras del estudio dan cuenta de que el 50% de quienes se endeudarán no está seguro de poder pagar la deuda que adquirirá, por lo que surge el peligro de morosidad -advierte el director de Chiledeudas, Guillermo Figueroa-; el 30% podrá pagar pero con dificultad, mientras que sólo el 20% pagará sin problemas esta deuda.

Adicionalmente, entre quienes recibirán aguinaldo de Navidad, 40% lo destinará a las celebraciones, otro 38% a pagar una parte de sus deudas; y un 12% como extensión de su sueldo mensual para adquirir insumos básicos para el hogar.