Informe ve espacios para alianzas público-privadas en vivienda, puertos y concesiones

A días de que asuma la Presidencia, CIES-UDD entregó a Kast propuestas para impulsar la infraestructura como eje de una renovada cooperación.

La importancia de volver a poner la colaboración entre el Estado y el sector privado como puntal de la economía nacional destacó el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES-UDD) en el documento Reconecta Santiago 2026.

Basado en la visión de líderes empresariales y académicos, el objetivo es que Chile vuelva a tender puentes y asuma la infraestructura -más allá del cemento y acero- como un “cimiento” para la inversión y el desarrollo.

El contexto es propicio. Hace un tiempo, distintos economistas han instalado la idea de que reactivar la inversión pasa, en parte, por destrabar el uso del suelo y dinamizar la construcción. Tanto que el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado la necesidad de simplificar la regulación del sector eliminando unos 15 mil instructivos y reduciendo las circulares desde 1.500 a 11.

Entre quienes participaron en la elaboración y discusión del documento están Hernán Cheyre, presidente del consejo del centro de investigación (CIES-UDD); Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals; Gloria Hutt, presidenta de Copsa; y Klaus Schmidt-Hebbel, también de CIES-UDD, entre otros.

Cheyre hizo entrega formal del texto al Presidente electo, José Antonio Kast, en un gesto que busca poner la infraestructura -y otros temas- en la agenda económica del nuevo Gobierno.

La propuesta detalla recuperar niveles de inversión cercanos al 5% del PIB, fortaleciendo el sistema de concesiones y acelerando proyectos estratégicos, sin comprometer la responsabilidad fiscal.

El texto destaca la importancia de ampliar el modelo de concesiones en cárceles, no solo para la construcción de infraestructura, sino también para la gestión integral de custodia y programas de reinserción.

También sugieren crear una Ley Única de Donaciones que entregue incentivos efectivos para que las empresas inviertan en infraestructura educativa y social en sus comunidades.

En salud, se recomienda licitar al sector privado la resolución de listas de espera por patologías específicas, aprovechando la infraestructura ya disponible para acelerar tratamientos concretos, como el cáncer.

Y, en vivienda, la idea es impulsar alianzas para habilitar terrenos fiscales con gestión privada y fortalecer los subsidios, con el objetivo de enfrentar el déficit habitacional de 600 mil viviendas.

Más competitividad

El estudio advierte también una pérdida acelerada de competitividad. La congestión portuaria y la débil integración entre trenes, puertos y transporte terrestre encarecen las exportaciones.

Para ello, llaman a modernizar el puerto exterior de San Antonio y a desarrollar corredores ferroviarios bajo nuevos esquemas de concesión: “Estos proyectos deben ejecutarse mediante concesiones de gran escala, con planificación de largo plazo y coordinación público-privada, para reducir costos logísticos, fortalecer las exportaciones y aumentar la resiliencia de las cadenas productivas”.

Finalmente, se apunta a la modernización del sistema de concesiones como uno de los desafíos que deberá evaluar la próxima administración, en particular, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau. Instan, puntualmente, a fortalecer técnicamente la Dirección General de Concesiones, acotando plazos administrativos y reduciendo la “maraña” regulatoria, que identifican como uno de los principales frenos a la inversión privada.