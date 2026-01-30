Pablo García, exvicepresidente del Banco Central: “Si la economía empieza a crecer más cerca del 3% este año, no hay ningún caso para bajar la tasa”

El académico de la UAI cree que pese a factores puntuales que han afectado los últimos datos, están las condiciones para crecer por sobre el 2,5% en 2026. Eso sí, llama a la prudencia por el negativo cierre fiscal.

El economista Pablo García es parte del grupo de especialistas que se declara en cierta medida optimista de cara al año que se inicia.

Y es que el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y exconsejero y vicepresidente del Banco Central entre 2014 y 2024, cree que más allá de efectos puntuales que han impactado los últimos indicadores de actividad, hay varias razones para mirar 2026 con cierta esperanza.

“Las condiciones externas e internas de Chile apuntan a que la economía puede crecer más y que, de hecho, el crecimiento potencial y la evolución de la productividad indican que la economía en Chile ha estado dando más de lo que se podría haber pensado en su minuto”, dice el economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor por el MIT, y quien desde agosto preside la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

El académico agrega que el ciclo es “favorable” para Chile, con una baja del dólar, condiciones financieras que apoyan, buenas perspectivas para el cobre y, en lo interno, un mayor consenso de que hay que dar una “ vuelta de tuerca a la productividad, que podemos crecer más”, argumenta.

“Algunos analistas decían que la guerra comercial nos iba a perjudicar. Yo nunca fui mucho de esa visión, porque nuestra ventaja comparativa no está en la manufactura global”.

- ¿Chile puede crecer más que el 2%-2,5% que está en las expectativas?

- Podríamos estar creciendo más que lo que hemos crecido en el último tiempo. Nuestras exportaciones están creciendo de forma bien interesante en los últimos dos años, cosa que no se veía por mucho tiempo. La inversión está dando señales bien positivas que se han ido trasladando a más sectores.

Algunos analistas decían que la guerra comercial nos iba a perjudicar. Yo nunca fui mucho de esa visión, porque nuestra ventaja comparativa no está en la manufactura global. Por lo tanto, no íbamos a ser nunca objeto de medidas agresivas por el lado de las tarifas.

- Además, un cobre sobre US$ 6 entrega más impulso.

- Es bien interesante el cobre, ya que por un tiempo teníamos un sector muy enfocado en lo que ocurría en China con su sector inmobiliario, pero a medida que hemos tenido la transición energética, la electromovilidad y ahora los data centers, eso te da una diversificación de mercados para nuestro principal producto de exportación que lo tiene con precios súper altos.

- ¿Se puede crecer más del 3% este año?

- Podemos crecer cerca de 3% sin ningún problema. Que estemos por encima o por debajo depende de circunstancias específicas, pero podemos crecer más que el PIB tendencial.

- ¿Cuánto de las mejores perspectivas corresponde al escenario externo y cuánto a factores internos como el cambio de Gobierno?

- La respuesta a esa pregunta la vamos a poder decir con alguna mayor precisión en tres años más, dependiendo de cómo nos haya ido en términos de la economía. Todo esto es una agenda que tiene el nuevo Gobierno y la clave es su materialización y ver cuánta tracción tiene.

Hay ciertas tendencias más de largo plazo o más estructurales en Chile que demostraron que crecer al 2% era algo muy contingente a lo que nos pasó.

“Podemos crecer cerca de 3% sin ningún problema. Que estemos por encima o por debajo depende de circunstancias específicas, pero podemos crecer más que el PIB tendencial”.

- ¿A qué se refiere?

- Nos ocurrieron dos cosas más estructurales. Primero, tuvimos un período de mucha inestabilidad interna, institucional, como la pandemia, los retiros y las discusiones constitucionales. Si tomamos ese período, igual la economía creció en torno a 2%.

El solo hecho de reducir esos grados de inestabilidad e incertidumbre institucional y financiera es como quitarle un impuesto a la economía, y eso permite que la economía crezca más.

- ¿Y el segundo acontecimiento?

- Creo que nos empezamos a enredar en un minuto por ahí por 2010, 2012, 2013, cuando en Chile colectivamente decidimos que era el momento de entrar en una fase de redistribución, donde ya estábamos creciendo, la economía estaba asegurada que podía crecer al 3,5%.

Y por lo tanto, era el momento de pasar a la redistribución. Y tuvimos un montón de políticas, desde el postnatal, las pensiones, la gratuidad en la educación superior, que fueron más bien enfocadas a redistribuir y no a crecer y no esforzarnos en eficiencia. Y eso como que se agotó y nos dimos cuenta que en realidad hay que seguir esforzándose ahí.

“Tenemos que empezar a hacer un cambio de switch, un cambio de paradigma, sobre todo después de las cifras del Censo que conocimos el miércoles”.

Demografía: hay que adaptarse

- ¿Podemos volver a aspirar a un PIB potencial como el de esa época, en torno al 4%-5%?

- Tenemos que empezar a hacer un cambio de switch, un cambio de paradigma, sobre todo después de las cifras del Censo que conocimos el miércoles. Tenemos que crecientemente empezar a enfocarnos en crecimiento per cápita y en productividad. Si no, nos vamos a enredar con las cifras de población que muestran crecimientos que van a ser más bajos hacia adelante y que, por lo tanto, pueden dar una ilusión de que la economía crece poco.

- ¿Cuán preocupantes son las cifras de población que proyectó el INE?

- Este es un fenómeno global y, por lo tanto, hay que tener cuidado con reacciones un poco instantáneas y prematuras, porque lo que importa es el bienestar personal y las decisiones de natalidad y demográficas son decisiones que la gente toma libremente.

Acá hay que mirar las cosas como son. Son tendencias de muy largo plazo, son tendencias que están ocurriendo en todo el mundo, responden a fenómenos de distinta naturaleza. Y por supuesto, hay que tratar de adaptarse a eso, adaptar la provisión de servicios públicos, adaptar la estructura del Estado y las políticas que el Estado implementa. Adaptar nuestro mercado laboral a esta nueva realidad, en vez de pensar que uno puede tratar de revertirla.

“Destacaría como una buena noticia que la deuda pública se mantuvo por debajo de lo anticipado. Adicionalmente, se sigue confirmando que el estrés fiscal ha venido por sobreestimación de ingresos fiscales, lo que requiere seguir siendo analizado para entenderlo”.

Stress fiscal y rebaja de impuestos

- ¿Cuán preocupante es el nuevo incumplimiento de la meta fiscal en 2025?

- Lo central es mirar las perspectivas de mediano plazo. Ahí, destacaría como una buena noticia que la deuda pública se mantuvo por debajo de lo anticipado. Adicionalmente, se sigue confirmando que el stress fiscal ha venido por sobreestimación de ingresos fiscales, lo que requiere seguir siendo analizado para entenderlo. Por ello, es necesario tener bastante prudencia en el diseño de futuros ajustes tributarios, para no incrementar más aún el stress de las finanzas públicas.

- ¿Qué expectativas tiene del nuevo Gobierno y su agenda pro crecimiento?

-Ha habido mucha claridad en cuáles son los objetivos. El desafío, como siempre en todas las democracias, es pasar los temas por el Congreso. Es un desafío de gestión política, en democracia las cosas no ocurren solamente por las ideas buenas que puedan tener los gabinetes, los Presidentes o los ministros, sino que pasar por el Congreso.

- ¿Se puede lograr el triple objetivo que planteó Jorge Quiroz de un PIB creciendo al 4%, desempleo en 6% y balance fiscal en cuatro años más?

Esos tres objetivos son obviamente deseables. El punto no está en los objetivos que uno tiene, sino en la capacidad de implementarlos y gestionarlos de forma concreta, en plazos que son relativamente cortos.

“Es necesario tener bastante prudencia en el diseño de futuros ajustes tributarios, para no incrementar más aún el estrés de las finanzas públicas”.

Banco Central: cerca del fin del ciclo de recortes

-¿Coincide con la lectura del Banco Central, al mantener la tasa en 4,5%, de que la menor inflación permitirá nuevos recortes en la tasa?

- Ahora que estamos tan cerca de la tasa neutral, de 4,25%, no es dramático si hay una baja adicional de la TPM para llegar a la neutral, y tampoco es dramático el timing en el cual eso se pueda producir. Mi impresión es que el comunicado del Banco Central en realidad no dio la señal de que se venga un recorte de tasas en marzo.

Ahora, si la economía empieza efectivamente a crecer este año más cerca de 3%, creo que no hay ningún caso para bajar la tasa. Ninguno. Y capaz que de aquí al 2027, la próxima será al alza. Por eso creo que esta discusión de si hay un recorte más o no hay un recorte más, como que se sobreleyó el comunicado.

Nominado a presidente de la Fed: “Christopher Waller y Kevin Warsh eran los mas razonables”

- La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa la semana pasada después de tres recortes seguidos. ¿Influye en algo en la senda que tiene pensada el Banco Central chileno? - Al final las decisiones de la Fed en sí mismas no tienen efecto mecánico sobre lo que se hace aquí. Yo creo que en EEUU hay dos puntos que son interesantes. El primero es que si miras las expectativas privadas de mercado, las curvas, las encuestas, ninguna de ellas tiene una visión de que la Fed va a cambiar radicalmente y a ser sometida a una política monetaria ultra laxa. Eso no está ahí. Los elementos noticiosos que pueden incidir en esa expectativa son tres. Primero, si la Corte Suprema sostiene la idea de que Lisa Cook no puede ser despedida. Segundo, quien designa a Trump como presidente de la Fed. Y tercero, si sigue Powell como miembro del Consejo. Si la Corte Suprema confirma que Lisa Cook no es despedible por simplemente una suposición de algo que ni siquiera ha sido probado, eso reduce la discrecionalidad para que el Ejecutivo pueda remover consejeros. Entre los candidatos que estaban en la lista corta para presidir la Fed, me parece que Christopher Waller y Kevin Warsh eran los mas razonables. Y si Powell sigue como consejero, los riesgos a la autonomía de la Fed se disipan significativamente. El segundo tema que es bien interesante, es que estamos en un momento donde es esperable que el dólar entre en un ciclo de debilitamiento. Si la Fed pierde la independencia, se produciría de una forma totalmente desordenada, brutal, masiva. Todos los ciclos de dólar débil en la historia han sido ciclos buenos para Chile. Entonces, ese escenario es más importante que si la Fed baja o no baja la tasa. - Volviendo a Chile, ¿usted se va a mantener en la presidencia de la CNEP cuando asuma el nuevo Gobierno? - Fui nombrado presidente de la CNEP hace algunos meses y ese punto no fue tema en la reunión que tuvimos junto con Rodrigo Krell (secretario ejecutivo de la comisión) con Jorge Quiroz y su equipo. Existe un ciclo regular de nombramientos que se ha mantenido por un tiempo ya. Ahora bien, es indudable que avanzar en institucionalizar las tareas que realizamos, con el proyecto que crea la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, es muy imporante, y esperamos que el nuevo Gobierno empuje su tramitación en el Congreso. Eso le permitiría mayor autonomía y acceso a información, formalizar las evaluaciones ex post, que las recomendaciones tengan mayor impacto, entre otros temas.