Pese a mejoría, los déficits fiscales seguirán presionando al Gobierno de Kast hasta 2029

Informe especial de Consensus Forecast proyecta la situación de las finanzas públicas en América Latina para los próximos cinco años.

Continuar con el saneamiento de las alicaídas arcas fiscales será una de las prioridades del nuevo Gobierno encabezado por José Antonio Kast, así como de las autoridades que designe en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres).

De ahí una de las propuestas insignes del nuevo mandatario: recortar en US$ 6.000 millones el gasto público en un período de 18 meses, idea cuyo horizonte de materialización está bajo análisis en el equipo presidencial y cuyo timing dependerá de la situación en que encuentren las arcas fiscales a partir de marzo. El Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, que se conocerá entre abril y mayo, entregará la bajada de aquello.

Pese a lo anterior, en el mundo de la banca de inversión y las consultoras estiman que la nueva administración continuará conviviendo con déficits fiscales durante sus cuatro años, lo que de todas formas significa una mejoría en relación a saldos negativos que rondaron el 3% en los últimos cuatro años.

Así lo anticipa un informe especial elaborado por la consultora Consensus Forecast, que sondeó a 26 universidades, bancos de inversión y departamentos de estudios tanto locales como extranjeros respecto de sus apuestas macro para este año, el próximo y los siguientes.

En esta ocasión el tema especial fue la situación fiscal, proyectando que entre 2026 y 2029 el Fisco chileno continuará viviendo déficits en su operación efectiva. Así, el saldo en rojo representará el 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, para moderarse a 1,6% el próximo año, empeorar levemente a 1,7% en 2027, y acotarse a 1,4% del tamaño de la economía en 2028 y 1,3% en el último año de esta década.

A modo de antecedentes, en 2021 el déficit se empinó a un histórico 7,5% del PIB, para transitar luego a un superávit de 1,4% en 2022 -el primer año de la actual administración-. En 2023 volvieron los números en rojo, a 2,4% del Producto, para luego empeorar a 2,9% el año pasado.

Dentro de la muestra, Chile es el segundo país con el saldo fiscal más acotado para el lapso 2025-2029, siendo superado solamente por Argentina, que anotará un superávit presupuestario en cuatro de los próximos cinco años, y también estando por encima de países como Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela, cuyos déficits oscilarán entre 11,1% y 2% del PIB en el lapso.

"El recientemente electo Presidente de Chile, José Antonio Kast, ha propuesto recortes de impuestos y reducir la ineficiencia en el sector público. El panel anticipa una modesta consolidación, luego de que el Gobierno incumbente falló en cumplir su objetivo de déficit por dos años consecutivos", señala la consultora británica en el reporte.

Proyecciones de PIB

Como todos los meses, Consensus Forecast entrega estimaciones para las principales variables macro. El sondeo se realizó el pasado 15 de diciembre, por lo que no logró incorporar las nuevas estimaciones que entregó el miércoles 17 el Banco Central, en el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM) de cierre del año.

Así, los consultados mantuvieron en 2,4% su proyección de crecimiento para este año, además de revisar al alza en una décima la perspectiva para el 2026, a 2,3%.

Los actores más optimistas para este año y el próximo son S&P Global Market Intel y Morgan Stanley (ambos con 2,6%) y Hermann Consultores (3%), respectivamente. ¿Los más pesimistas? Citigroup, ABIF, AGPV, Banco BICE, Bci Estudios y Capital Economics, todos previendo 2,3% para este año, y 4Intelligence, Santander, Capital Economics y Econ Intelligence Unit, todos con 2% para el próximo año.

Las perspectivas para el consumo privado se mantuvieron en 2,6% para 2025 y mejoraron en una décima a 2,5% para 2026. Las proyecciones para la inversión (medida como formación bruta de capital fijo) saltaron de 4,3% a 5,6% este año y de 3,6% a 4,3% el próximo.

Finalmente, las apuestas para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se consolidaron en 3,8% este año y 3,1% el próximo.