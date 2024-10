Presupuesto incrementa en más de 20 mil personas la dotación máxima del sector público en 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un intenso debate se ha generado en torno al proyecto de ley de Presupuestos 2025, al menos desde el domingo pasado, cuando el Presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer los principales ejes de la iniciativa en cadena nacional. La discusión se ha centrado en si el crecimiento efectivo del gasto público es el 2,7% que prevé el Ejecutivo o cifras en torno al 4% o 5% como estiman los analistas.

Ayer martes comenzó oficialmente la tramitación con la presentación de los principales números macro y fiscales que sustentan el erario.

Justamente, en uno de esos insumos, como lo es el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo entregó más detalles respecto de los números del erario del próximo año, siendo uno de ellos la dotación máxima de personal autorizada para el 2025.

Así, el Presupuesto contempla un techo de 366.271 personas para fichar en el sector público, un incremento de 5,8% respecto a este año, lo que se traduce también en algo más de 20 mil plazas autorizadas.

Estos datos no contemplan, eso sí, los cupos en dos ministerios con altos niveles de contrataciones cada año, como las carteras de Salud y Educación.

Así, el total no contempla el personal por horas de Salud ni tampoco los funcionarios por horas docentes de los servicios educativos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). A su vez, se excluyeron del cálculo al personal del Código del Trabajo y jornadas transitorias del Ministerio de Agricultura que no corresponden a dotación de planta y contrata.

Para tener un orden de magnitud, hay que remitirse al Informe de Recursos Humanos, publicado trimestralmente por Dipres. A junio, el personal del Gobierno Central totalizó 487.405 cargos efectivos, compuestos por un 83% de funcionarios dentro de la dotación permanente y un 17% de trabajadores en funciones transitorias.

Esto implicó un crecimiento de 6% respecto a junio del 2023. O sea, 27.475 puestos adicionales. Esto fue explicado principalmente por los Servicio de Salud (4.237 cargos nuevos) y los SLEP (11.686 cargos). Así, el resto de las instituciones del Gobierno Central se presentó un aumento de 5,6% anual, equivalente a 11.462 cargos, donde se observa un alza de 4.184 cargos de la dotación y de 7.278 cargos fuera de la dotación.

De todas maneras, la tasa de variación del personal máximo autorizado para el 2025 es menor al 8,2% previsto para el 2024, lo que implicó un aumento de más de 26 mil personas respecto al 2023.

Los otros números

En el marco de la política de transparencia fiscal, Dipres desglosa una serie de otros antecedentes de gasto para el próximo año.

Por ejemplo, el gasto por asignaciones de funciones críticas para trabajadores estatales se reduce un 1,4% respecto a este año, a $ 39.904 millones. La cantidad de personas beneficiadas aumenta un 2% a 3.015 individuos. Esta bonificación se paga a trabajadores cuyas funciones son consideradas estratégicas para los servicios del Estado.

A su vez, se reduce en un 1% el gasto máximo autorizado para horas extras en el aparato estatal, a $ 164.401 millones, la primera baja desde el 2022.

Los desembolsos para pagar viáticos en el territorio nacional se expanden un 4,5% a $ 105.866 millones el próximo año, mientras que los viáticos destinados a la administración civil crecen un 5,5% respecto al 2024, para totalizar $ 75.109 millones.

La dotación autorizada de vehículos se incrementa un 2,8% a 9.352 unidades.

Por último, el IFP entrega detalles generales respecto a los gastos reservados que tendrán a disposición tanto las autoridades civiles como las Fuerzas Armadas. Así, los desembolsos en moneda nacional caen un 0,2% respecto a este año, a $ 5.521 millones, mientras que se mantienen en dólares en US$ 3,5 millones respecto al actual ejercicio. También, los montos son idénticos para el próximo año respecto al actual en el caso de la Presidencia de la República ($ 1.294 millones), el Ministerio de Defensa ($ 2.147 millones y US$ 3,1 millones) y la Cancillería ($ 114 millones y US$ 400 mil).