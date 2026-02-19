S&P advierte: es “crucial” plantear una trayectoria de consolidación fiscal para mantener la calificación actual
Desde la clasificadora de riesgo mencionaron que hacia adelante “una demostración más robusta de la capacidad de consolidación fiscal, más allá del compromiso, será esencial”.
Noticias destacadas
El deterioro de las arcas públicas constatado durante 2025 ha dejado una ola de repercusiones en Chile y en el exterior. Y es que el tercer año de incumplimiento de la meta de balance fiscal no ha dejado indiferente a nadie, y es mirado de cerca por las clasificadoras de riesgo.
“Si bien nuestra evaluación de la calificación se centra en los resultados efectivos, el déficit fiscal cíclicamente ajustado de Chile subraya la necesidad de una corrección fiscal”, señaló a Diario Financiero la directora en S&P Global Ratings, Constanza Perez Aquino.
Lo anterior, lo planteó en un marco donde el déficit fiscal efectivo alcanzó a un 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, versus el 2,2% previsto al cierre del tercer trimestre; mientras el desequilibrio estructural saltó a un 3,6% del PIB, superior al 1,6% anticipado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
“Aunque las reglas fiscales no son un determinante primario de la calificación, sirven como una señal importante del compromiso institucional”, realzó la analista de la agencia.
En ese sentido, la economista enfatizó en que la estabilización de la deuda es “un supuesto fundamental” que sustenta la calificación crediticia de Chile de ‘A’ con perspectiva Estable.
Pese a que el nivel de endeudamiento sigue siendo “moderado”, la tendencia alcista observada en la última década es un factor significativo que contribuye a la calificación soberana inferior a la de ‘AA-’ entre 2013 y 2017, explicó, a su vez, la analista.
Así, “la implementación de una trayectoria de consolidación fiscal es crucial para mantener la calificación actual y proporcionar a Chile la flexibilidad necesaria para afrontar futuros choques económicos”, aseguró la vocera de S&P Global Ratings.
“Esto incluye la gestión cuidadosa de ítems bajo la línea –como préstamos, créditos con aval del Estado y capitalizaciones de empresas públicas– que impactan los niveles de deuda y han ganado relevancia en los últimos años, representando más del 1% del PIB”, advirtió.
Para Perez Aquino, hacia adelante “una demostración más robusta de la capacidad de consolidación fiscal, más allá del compromiso, será esencial”.
“Esta ejecución también respaldaría nuestra sólida evaluación del marco institucional de Chile. La calibración de los ajustes de gasto en relación con eventuales recortes de impuestos también será un factor relevante en nuestro análisis”, añadió.
A juicio de la analista, el contexto actual de precios favorables del cobre presenta una oportunidad para avanzar con esta agenda.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete