Un dólar más bajo, mayor crecimiento y un próximo recorte de tasas: la foto del mercado a febrero

El Banco Central publicó este martes la Encuesta de Expectativas Económicas correspondiente al segundo mes de 2026.

El entusiasmo del mercado con un mejor pasar de la economía local volvió a quedar de manifiesto este martes a través de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), que publica cada mes el Banco Central.

La medición realizada entre un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras evidenció un aumento en las proyecciones de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) desde 2,5% a 2,6% para este año y los dos siguientes.

Este ajuste fue acompañado de un mayor avance previsto para el PIB no minero a 2,7%, 2,8% y 2,6%, en cada uno de los ejercicios anuales mencionados.

También hubo una mejora en lo que se espera para el consumo de hogares, que ahora se espera de 2,7% para 2026 frente al 2,5% previo.

Un cuadro que iría acompañado de una inflación afianzada en 3% de aquí hacia diciembre y en los próximos 12 meses, con una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,2% para este mes y de 0,4% en marzo.

Este mix de expectativas trajo aparejado la confirmación de una baja de la tasa de interés de política monetaria de 4,5% a 4,25% en la reunión del ente emisor de marzo.

Y uno de los factores pareciera ser el tipo de cambio. En el mercado se esperan menores valores para el dólar en el mercado cambiario local. Si en enero se apuntaba a que aún bordearía los $ 900, en esta ocasión los ojos ya lo ven instalado en $ 860 en un lapso que va hasta los 23 meses.

La EEE se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior, lo que ocurrió el viernes pasado, y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.