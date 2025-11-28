Vuelven los números rojos a la industria: rubros de la minería y la manufactura cayeron en octubre
Informe del INE mostró un alza en el comercio en sus distintos segmentos, incluida las ventas de supermercados,
Noticias destacadas
Una baja de 0,4% anotó el Índice de Producción Industrial (IPI) en octubre en comparación con el mismo mes de 2024, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Este resultado respondió a los números rojo en dos de los tres sectores que componen el índice. El referido a la Producción Minera (IPMin) disminuyó 0,8% anual, como consecuencia de la menor actividad registrado en el segmento metálico, con una caída de 1,7% a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre por una baja ley y un menor tratamiento de mineral.
Por el contrario, la minería no metálica se expandió 4,7% en 12 meses a causa de un incremento en la producción de carbonato de litio. Asimismo, recursos energéticos mejoró 0,4% debido a un alza en la elaboración de gas natural.
Mientras, la producción manufacturera (IPMan) decreció 0,4% en términos anuales, explicado, en gran medida, por el retroceso en 12 meses de 9,4% en fabricación de papel y de productos de papel.
Frente a lo anterior, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,1% respecto de octubre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 2,3%.
La otra cara
La cara positiva de octubre vino por el lado del consumo. El Índice de Actividad del Comercio (IAC) se expandió 7,1% en octubre respecto al mismo período del año anterior, acumulando un alza de 5,6% en el transcurso de 2025
En este desempeño influyó el incremento de las tres divisiones que lo componen, de acuerdo con el boletín publicado por el INE.
El comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 9% en 12 meses en respuesta, principalmente, a la contribución de venta por correo y por internet.
El segmento al por mayor, salvo los citados vehículos automotores y motocicletas, la mejoría fue de 5,1% en 12 meses, impulsado esencialmente por el alza de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.
En su conjunto, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas, se incrementó 6,8% anual, en respuesta del aporte de venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.
En este contexto, el Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) presentó un alza de 2,8% en 12meses, acumulando una expansión de 1,5% al décimo mes del año; mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 2,1% respecto al mes anterior, y un crecimiento interanual de 2,2%.
En el caso del Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) el aumento siguió siendo alto -en octubre de 24% en 12 meses-, acumulando un avance de 13,5% en lo que va del año. La línea de productos que más impactó fue el grupo de productos orientados al equipamiento del hogar y tecnológicos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fondo compra $ 9.250 millones en mutuos hipotecarios residenciales en primer remate bursátil de la clase de activos
Las operaciones inaugurales en la Bolsa de Productos promediaron de $ 1.854 millones cada una. Fueron intermediadas por la corredora Banglobal y totalizaron 77 títulos.
“Debilita a Chile como destino de inversiones”: el duro diagnóstico de las grandes concesionarias del país ante avance de proyecto “No + Tag”
A juicio del directorio del gremio de las concesionarias, las consecuencias de la iniciativa son “profundamente negativas” para la sostenibilidad del sistema de asociación público-privada.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete