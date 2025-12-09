Economía y el INE presentan una nueva versión de la Encuesta de Microemprendimiento

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, junto al director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Vicuña, presentarán este miércoles los resultados de la VIII Encuesta de Microemprendimiento (EME).

Esta medición tiene como objetivo principal realizar una caracterización profunda de los microemprendimientos que se desarrollan a nivel nacional, permitiendo conocer las limitantes y los elementos facilitadores que tienen las unidades económicas de menor tamaño para llevar a cabo sus actividades.

La EME está dirigida a hogares en donde reside un dueño de un microemprendimiento, tiene carácter bienal y es realizada desde el año 2013 por el INE en conjunto con el citado ministerio, convirtiéndose en el instrumento oficial que permite caracterizar la heterogénea realidad de los pequeños emprendimientos en Chile.