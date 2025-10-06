Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Expertos del Panel UC entregan categórico respaldo a desalojo de terrenos en toma

El tema se ha tomado la agenda pública debido a que la semana pasada fue desalojada una toma en Quilpué y siguen las conversaciones para ejecutar la decisión judicial de erradicar mega toma de San Antonio.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 08:48 hrs.

viviendas gobierno justicia Rodolfo Carrasco
<p>Expertos del Panel UC entregan categórico respaldo a desalojo de terrenos en toma</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Inmobiliaria que desarrolla emblemático edificio en Rancagua pide su quiebra
2
Empresas

Ofertas por Banmédica superan los US$ 1.000 millones y algunos competidores toman ventaja en el proceso
3
Empresas

El Ferrari de 1965 valorado en más de US$ 2 millones que llegó a Chile
4
DF MAS

El nuevo tiempo de Lemu Lafquen, el family office de la familia Rosenberg
5
Empresas

Sube preocupación por inestabilidad económica en Chile e inquietud por disturbios sociales se eleva a 28%
6
DF MAS

La amistad con los Carlos, los martes de Cocoa y el reencuentro con su hijo: la vida de Jorge Tocornal tras 10 años encarcelado por un abuso que fue desmentido
7
Señal DF

Déficit de mano de obra en el agro entra en su punto crítico y presiona reforma a políticas migratorias
8
DF MAS

Qué mueve a Carolina García de la Huerta post Quiñenco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete