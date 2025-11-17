CMF le da la luz verde al negocio de adquirencia de Banco de Chile para su funcionamiento
El banco inscribió a Banchile Pagos en el registro de operadores de tarjetas del regulador. La meta de la filial es alcanzar 150 mil comercios en los próximos tres años.
Noticias destacadas
A través de un hecho esencial en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Banco de Chile anunció que el regulador le otorgó la autorización de funcionamiento como operadora de tarjetas de pago, inscribiendo a Banchile Pagos en el registro de operadores de tarjetas a cargo del regulador.
La meta de la filial es alcanzar 150 mil comercios en los próximos tres años. Por otro lado, anunciaron que además de contar con equipos SmartPOS, la filial incorporará alternativas digitales como web checkout, link de pago y micrositios, lo que será gestionado de forma centralizada a través de los canales digitales de Banco de Chile: Empresas Banconexión 2.0 y Mi Banconexión.
El dispositivo POS de Banchile Pagos va a permitir pagos con tarjetas de crédito, débito, prepago y billeteras digitales, e incluye boleta electrónica y auto-instalación vía código QR.
Los planes
El gerente general de Banco de Chile y presidente del directorio de Banchile Pagos, Eduardo Ebensperger, explicó que el objetivo del lanzamiento es complementar la oferta de valor para empresas y PYME, integrando servicios de pago, recaudación y conciliación bajo un alto estándar tecnológico, con abonos diarios, atención 24/7 y dispositivos de última generación.
Asimismo, agregó que “Banchile Pagos representa una nueva etapa en la historia de Banco de Chile. No se trata de ser los primeros, sino de hacer las cosas bien. Este proyecto refuerza nuestra vocación de innovación y excelencia. Además, profundiza nuestro compromiso con los emprendedores, las PYME y las empresas del país”.
Actualmente, el directorio de la filial está presidido por Eduardo Ebensperger e integrado por los directores Sandra Guazzotti y Esteban Kemp, junto al secretario Francisco Torm.
Por otro lado, el gerente general de Banchile Pagos, Rodrigo Devia, aseguró que “ingresamos a este mercado con la convicción de que podemos marcar una diferencia. Hemos construido una propuesta de valor robusta, con tecnología de punta y un equipo altamente competitivo”.
Además, afirmó que Banchile Pagos busca ser un referente en el negocio de la adquirencia, “ofreciendo soluciones de pago presenciales y no presenciales con el sello del Banco de Chile: seguridad, confianza y servicio”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
Atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. Actores de la industria destacan que aún existe una brecha no menor entre las expectativas de los vendedores versus la de los compradores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete