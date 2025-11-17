Equipo de Kast convoca a cumbre de economistas top de cara a sumar apoyos en segunda vuelta
Hasta el comando del candidato Republicano llegarán entre otros invitados el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y ex ministros como Felipe Larraín y José Ramón Valente.
Noticias destacadas
Hasta la sede del comando de campaña del candidato presidencial el partido Republicano, José Antonio Kast, llegará este martes 18 de noviembre un grupo de destacados economistas para reunirse con los encargados del área económica del abanderado presidencial, a quienes se les explicará el programa y también se les pedirá insumos de cara a sumar apoyos para la segunda vuelta de diciembre.
La cita es a las 9:00 horas y los organizadores son el jefe del equipo económico de Kast, Jorge Quiroz, junto al encargado de temas microeconómicos, Carlos Gómez; y el economista a cargo del plan “Desafío 90”, Bernardo Fontaine, con medidas para los primeros tres meses de un eventual gobierno de Kast. También participará por el equipo de los republicanos el economista, Tomás Bunster.
El listado de los invitados lo encabezan el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, a quienes se unirán José Ramón Valente, Michéle Labbé, Klaus Schmidt-Hebbel, Luis Larraín, Bettina Horst, Rodrigo Vergara, Juan Andrés Fontaine y Cecilia Cifuentes, entre otros.
Trascendió que a los economistas se les preguntará su disponibilidad de colaborar en la campaña o si quieren tener un rol menos mediático.
Medidas para dinamizar el crecimiento, generación de empleo, comercio exterior, pymes, impuestos y permisología; son algunos de los temas que se trabajarán en esta “mesa económica” que esperan constituir en el equipo de Kast.
Luego de esta primera reunión se espera que se puedan seguir realizando reuniones para seguir robusteciendo las propuestas del candidato republicano y marcando diferencias con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.
En cuanto a las conversaciones para confluir en un programa con aportes de los programas de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, una fuente del comando republicano señaló que ya se iniciaron los contactos Juan Luis Ossa por parte de Chile Vamos y Víctor Espinoza de los libertarios destacando que “hay mucha afinidad en los énfasis económicos de los tres programas” por lo que no será difícil construir acuerdos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara interés por activos inmobiliarios con renta: expertos dicen que el mercado se ha ido recuperando tras la crisis social
Atractivo por invertir no solo se está dando por las propiedades comerciales con flujo, sino también industriales y oficinas. Actores de la industria destacan que aún existe una brecha no menor entre las expectativas de los vendedores versus la de los compradores.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete