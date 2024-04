Felipe Larraín llama a considerar fuertes lazos con China en medio de crisis de Huachipato y pide "no tomar meramente decisiones políticas"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El director de Clapes UC y exministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió esta mañana a la situación de la Compañía Siderúrgica Huachipato, que anunció la suspensión indefinida de sus actividades, tras considerar como insuficientes las sobretasas arancelarias provisorias que recomendó aplicar la Comisión Antidistorsiones a bolas y barras de acero de origen chino.

“Uno puede mirar el problema desde un punto de vista estricto, angosto, focalizado y decir bueno, aquí tenemos un tema con el acero, pero yo creo que aquí hay un un tema mucho más global”, dijo en un conversatorio organizado por la Fundación Chilena del Pacífico.

Así, el economista indicó que China es el principal socio comercial y que el país recibe el 40% de las exportaciones chilenas, alejándose por “una brecha enorme” de Estados Unidos, que toma el segundo lugar con el 12,5% de las exportaciones.

“Esto le da a China una relación privilegiada con Chile y, por lo tanto, tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en sopesar muy bien los argumentos técnicos y no tomar meramente decisiones políticas”, señaló.

Presidente de Sonami sobre cierre de Huachipato: "Se está tratando de traspasar la responsabilidad" a las mineras

“Este tema no se puede analizar solo respecto de la competitividad del acero, donde, por lo demás no está claro que con la imposición de salvaguardias que ya se ha hecho, se vaya a mantener abierta la planta de Huachipato. Porque la propia empresa ha dicho que no va a mantener la planta abierta si no le dan no sé qué salvaguardias, que es mucho mayor de la que se le otorgó en la Comisión de Distorsiones”, dijo.