Finaliza la campaña: Matthei en el Santa Laura, Jara en Valparaíso y Kast en Concepción

La Plaza Sotomayor, en Valparaíso, fue la elegida por Jeannette Jara, la candidata del pacto Unidad por Chile -que reúne al oficialismo y la Democracia Cristiana- para cerrar la campaña con la que busca llegar a La Moneda. La presencia de la exministra del Trabajo estuvo precedida por la presentación de distintos grupos musicales.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cerró su campaña en el Estadio Santa Laura, comuna de Independencia, acompañada por miles de adherentes que celebraron con DJ en vivo y las presentaciones de Los Machos de la Cumbia, La Gran Mezcla y Zúmbale Primo. Con banderas, chalecos reflectantes y pelucas, la jornada tuvo un cierre lleno de energía.