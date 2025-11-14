Finaliza la campaña: Matthei en el Santa Laura, Jara en Valparaíso y Kast en Concepción
La Plaza Sotomayor, en Valparaíso, fue la elegida por Jeannette Jara, la candidata del pacto Unidad por Chile -que reúne al oficialismo y la Democracia Cristiana- para cerrar la campaña con la que busca llegar a La Moneda. La presencia de la exministra del Trabajo estuvo precedida por la presentación de distintos grupos musicales.
La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, cerró su campaña en el Estadio Santa Laura, comuna de Independencia, acompañada por miles de adherentes que celebraron con DJ en vivo y las presentaciones de Los Machos de la Cumbia, La Gran Mezcla y Zúmbale Primo. Con banderas, chalecos reflectantes y pelucas, la jornada tuvo un cierre lleno de energía.
El aspirante a La Moneda de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, tuvo su último acto de campaña este jueves en Concepción, ocasión en que de nuevo ocupó un vidrio blindado y respondió a quienes lo criticaron por esta opción.
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
La decisión llega en un mercado dominado por alzas tecnológicas impulsadas por la IA, ratios en máximos y el retiro de otras figuras emblemáticas del short selling.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
