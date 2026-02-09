Alvarado califica “de muy mal gusto” propuesta de Tohá para regularizar 180 mil migrantes antes del fin del actual gobierno

El futuro ministro del Interior sostuvo que se trataría de una “decisión política de última hora” que no comparte.

Nada bien cayó en el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, la propuesta de la extitular de esa cartera, Carolina Tohá (PPD), quien solicitó al Gobierno regularizar a más de 180 mil migrantes antes de que finalice la gestión de la administración del Presidente Gabriel Boric.

El futuro secretario de Estado, pese a estar de vacaciones se refirió al tema, señalando que no comparte la propuesta y que se trataría de una “decisión política de última hora”.

Sostuvo que “sería de muy mal gusto, a un mes del término de Gobierno, tomar decisiones respecto a migrantes irregulares, cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual”.

La controversia se inició cuando Tohá valorara el proceso de empadronamiento realizado en el actual Gobierno, el cual permitió identificar a más de 180 mil personas en situación irregular.

En conversación con el podcast del senador Felipe Kast (Evópoli), la ex también candidata Presidencial indicó que “nunca les prometimos que los íbamos a regularizar, nunca, pero sí los llamamos a acercarse y a decir aquí estoy yo; y más de 180 mil personas lo hicieron”.

Destacó que cada migrante irregular entregó voluntariamente su domicilio y datos personales, por lo que si el próximo gobierno inicia una política de expulsiones masivas, estas personas quedarían en una situación vulnerable.