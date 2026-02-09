Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Alvarado califica “de muy mal gusto” propuesta de Tohá para regularizar 180 mil migrantes antes del fin del actual gobierno

El futuro ministro del Interior sostuvo que se trataría de una “decisión política de última hora” que no comparte.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 17:35 hrs.

gobierno migracion Ministerio del Interior Rodolfo Carrasco
<p>Alvarado califica “de muy mal gusto” propuesta de Tohá para regularizar 180 mil migrantes antes del fin del actual gobierno</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
2
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
3
Empresas

Maitencillo se prepara para la llegada de un nuevo condominio residencial
4
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
5
Empresas

La reservada carta de Máximo Pacheco a los principales CEO mineros del mundo
6
Empresas

Xiaomi se lanza por el mercado chileno: gigante china abrirá diez tiendas y traerá sus autos eléctricos al país
7
DF MAS

Autoridad obliga a ex dueño a dejar de usar marca WOM en Colombia
8
Mercados

Tasa de interés en créditos hipotecarios cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2021
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete