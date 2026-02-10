"Ha decidido mentirle al país": la UDI responde le Boric por sala cuna y se abre a avanzar en el proyecto con los números sobre la mesa
Javier Macaya rechazó los emplazamientos del Presidente y acusó al Gobierno de intentar trasladar sus responsabilidades a la oposición.
Noticias destacadas
En un nuevo episodio de tensión política entre el Presidente Gabriel Boric y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el vocero del partido y senador Javier Macaya, respondió a las críticas formuladas por el mandatario, quien cuestionó la negativa de la colectividad a respaldar una iniciativa para no darle el “triunfo político” a la actual administración y que eso terminaría perjudicando a las personas que se verían beneficiadas por el proyecto.
Pese a la dureza del intercambio, Macaya rechazó los emplazamientos del Presidente y sostuvo que "encontramos bien lamentable que, como parte de una estrategia comunicacional para tapar sus propios errores, el Presidente Gabriel Boric apunte a la UDI”.
En esa línea, cuestionó los momentos en que el Ejecutivo busca acelerar la tramitación legislativa: “En 48 meses legislativos que ha tenido la gestión del Presidente Gabriel Boric, solamente la última semana el Gobierno le puso urgencia, le puso el empuje para avanzar en este tema y, evidentemente, uno no puede legislar a mata caballo”.
El parlamentario respaldó la posición de la UDI dado los antecedentes económicos entregados por el Ejecutivo: “El Gobierno nos ha acostumbrado a presentar cifras incorrectas, cifras que contienen errores y más bien horrores en cuanto a lo que significa y el impacto que tiene fiscalmente”, agregando que era una estrategia del Presidente Gabriel Boric de endilgar sus propias responsabilidades.
El dirigente enfatizó el rol opositor que mantuvieron durante la administración, acusando que "él (Boric) tiene una obsesión con con con nuestro partido y lamentablemente ha decidido mentirle al país”.
Respecto del fondo del debate del poyecto de Sala Cuna Universal, desde la UDI comentaron que su partido no se opone al proyecto en sí, sino a la forma en que este ha sido planteado: “Respecto a los reales alcances de lo que significa este proyecto, la UDI está disponible a aprobar el proyecto de Sala Cuna, pero legislar bien, con los cálculos correctos, no aplicando un impuesto disfrazado y encubierto a las pequeñas y medianas empresas que no puedan asumir”.
Por lo mismo, se insistió en la necesidad de mayor rigor técnico en los cálculos y que la postura de la UDI no pasa por acelerar una aprobación simbólica de poner la firma, sino que de "hacerlo bien”.
Finalmente, apuntaron a la necesidad de revisar los impactos fiscales con el próximo equipo económico, encabezados por el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz:
“Yo creo que cualquier proyecto que involucre cálculos hechos por este Gobierno, con los errores más bien horrores que han tenido (...), uno tiene que revisarlo varias veces y esperar que Jorge Quiroz y el equipo que va a asumir en la Dipres a partir del 11 de marzo. Ojalá tenga la capacidad de entender cuál es el impacto que genera este proyecto de Sala Cuna”, concluyó Macaya.
