"Si quieren sáquense ustedes la foto": Boric pide a la UDI aprobar sala cuna antes del fin de su mandato

El Presidente emplazó al gremialismo a que “sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.

A casi un mes de terminar su mandato, el Presidente Gabriel Boric instó este lunes a aprobar el proyecto de sala cuna, centrando sus críticas en la UDI, colectividad a la que acusó de trabar la tramitación pese a existir un consenso técnico que viabiliza la norma.

Sus declaraciones se dieron en medio de la promulgación de la ley "Chile Cuida", la que valoró, pero junto con hablar de que hay "una gran tarea pendiente”.

E insistió: "Tenemos la posibilidad de sacar adelante, si existe voluntad política, la ley de sala cuna, para terminar con la discriminación que sufren las mujeres y las madres para ingresar o reinsertarse en el mundo laboral”.

Luego apuntó sus dardos al gremialismo. “Aquí hay que ser claros. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Se lo decimos claramente, la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.

Boric gregó que “saben lo que dicen en privado, esto es lo más indignante, que no le quieren dar el logro al Gobierno. Pero esto no se trata de un logro al Gobierno, se trata de un derecho y dignidad para las mujeres de nuestra Patria y no pueden seguir esperando”.

Luego el mandatario sostuvo que “les digo a los señores de la UDI, donde todos los voceros además son hombres, si quieren sáquense ustedes la foto, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.

El mandatario recordó que en materia de pensiones “estábamos de acuerdo en hacer una reforma y ninguna parte de los que la tramitamos logró todo lo que quería; hoy el consenso técnico respecto a sala cuna existe, solo falta voluntad política. Dejen de trabar la pelota”.

El mandatario luego destacó que la nueva ley de cuidados “es un paso importante en un cambio cultural en donde toda la sociedad debe asumir que los cuidados son una corresponsabilidad y no dependen solo de las mujeres”.

La normativa crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), un modelo de gestión y coordinación intersectorial que articula instituciones, programas, acciones y demás instrumentos destinados a los apoyos y cuidados. Conectará al Estado con las familias, comunidades y privados. Deberá planificar y coordinar la oferta: establecer gradual y progresivamente la provisión de nuevos programas; supervisar los programas y servicios de apoyos y cuidados públicos, privados y comunitarios; evaluar programas públicos; y adoptar medidas para promover la autonomía y vida independiente.