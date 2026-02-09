"Si quieren sáquense ustedes la foto": Boric pide a la UDI aprobar sala cuna antes del fin de su mandato
El Presidente emplazó al gremialismo a que “sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.
Noticias destacadas
A casi un mes de terminar su mandato, el Presidente Gabriel Boric instó este lunes a aprobar el proyecto de sala cuna, centrando sus críticas en la UDI, colectividad a la que acusó de trabar la tramitación pese a existir un consenso técnico que viabiliza la norma.
Sus declaraciones se dieron en medio de la promulgación de la ley "Chile Cuida", la que valoró, pero junto con hablar de que hay "una gran tarea pendiente”.
E insistió: "Tenemos la posibilidad de sacar adelante, si existe voluntad política, la ley de sala cuna, para terminar con la discriminación que sufren las mujeres y las madres para ingresar o reinsertarse en el mundo laboral”.
Luego apuntó sus dardos al gremialismo. “Aquí hay que ser claros. La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Se lo decimos claramente, la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”.
Boric gregó que “saben lo que dicen en privado, esto es lo más indignante, que no le quieren dar el logro al Gobierno. Pero esto no se trata de un logro al Gobierno, se trata de un derecho y dignidad para las mujeres de nuestra Patria y no pueden seguir esperando”.
Luego el mandatario sostuvo que “les digo a los señores de la UDI, donde todos los voceros además son hombres, si quieren sáquense ustedes la foto, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.
El mandatario recordó que en materia de pensiones “estábamos de acuerdo en hacer una reforma y ninguna parte de los que la tramitamos logró todo lo que quería; hoy el consenso técnico respecto a sala cuna existe, solo falta voluntad política. Dejen de trabar la pelota”.
El mandatario luego destacó que la nueva ley de cuidados “es un paso importante en un cambio cultural en donde toda la sociedad debe asumir que los cuidados son una corresponsabilidad y no dependen solo de las mujeres”.
La normativa crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), un modelo de gestión y coordinación intersectorial que articula instituciones, programas, acciones y demás instrumentos destinados a los apoyos y cuidados. Conectará al Estado con las familias, comunidades y privados. Deberá planificar y coordinar la oferta: establecer gradual y progresivamente la provisión de nuevos programas; supervisar los programas y servicios de apoyos y cuidados públicos, privados y comunitarios; evaluar programas públicos; y adoptar medidas para promover la autonomía y vida independiente.
VIDEO
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete