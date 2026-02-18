Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli): “En este periodo de transición, Kast ha llevado la agenda sin perder el control y sin tener a los partidos encima suyo”

A menos de un mes del cambio de mando, el timonel de la colectividad señala también “soy respetuoso del proyecto político que ganó y de las decisiones que toma, y creo que tiene que tener, al menos, una oportunidad de probar si eso funciona”.

El Partido Evolución Política ha estado en el foco de la noticia, junto con otros, desde que el Servel resolvió su disolución por no alcanzar el umbral del 5% ni cuatro parlamentarios electos en los comicios del año pasado, que es la interpretación que hace el organismo de la ley. Sin embargo, en esta entrevista con Diario Financiero, el presidente de la colectividad, Juan Manuel Santa Cruz explica que su partido apeló al Servel para impugnar la disolución, lo que resolverá el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

El máximo dirigente de Evópoli explica que “tenemos una diferencia en la interpretación de la Ley de Partidos Políticos con el Servel, ya que el artículo 56 establece que un partido para mantenerse vigente debe conseguir dos umbrales, uno o el otro, en una elección parlamentaria: El 5% de los votos o cuatro parlamentarios elegidos. Y Evópoli tiene cuatro parlamentarios elegidos: dos senadores Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel y dos diputados Jorge Guzmán Tomas Kast y los cuatro están en ejercicio hasta el año 2030”. Y añade que “la diferencia de interpretación con el Servel se produce en que hace seis meses emitió una resolución que establece que para la cuenta de los cuatro parlamentarios elegidos va a considerar aquellos que han sido elegidos sólo en un mismo acto electoral”.

Santa María abordó también la instalación del próximo gobierno y los desafíos que se le presentan.

-¿A qué atribuye que su colectividad no haya alcanzado el umbral del 5% o elegir cuatro parlamentarios para no estar en el problema que enfrenta ahora?

-Evópoli es un partido que tiene un poco más de diez años y en ese tiempo ha empujada agendas importantes para Chile: Una agenda de infancia, poniendo a los niños primero, que terminó con el Sename como lo conocíamos; una agenda anti-corrupción, a través, por ejemplo, del ministro del interior Gonzalo Blumel, que le puso límite a la reelección de los parlamentarios y los alcaldes; una agenda que ha permitido que en Chile haya mayores libertades civiles de las que había cuando nacimos como partido; una agenda de seguridad, con el rol de Felipe Kast empujando leyes como la del robo de madera, de usurpaciones, desde la Comisión de Seguridad del Senado; el rol de Luciano Cruz-Coke en la reforma provisional. Entonces, este es un partido que ha influido en Chile para bien, lo que no hicimos bien fue comunicarlo.

-¿Ese es su mea culpa?

-Claro, porque estas cosas que te menciono, que son valiosas para el país, finalmente no fueron reconocidas por el votante, no se nos distinguía a nosotros en el rol que habíamos jugado en cada una de estas materias. Por lo tanto, ahí tuvimos un déficit comunicacional, porque fuimos incapaces de traducir en votos nuestra facultad de influir, en el buen sentido de la palabra. Y en política resulta que la comunicación es tan importante como el fondo, por lo tanto, en eso nos caímos y es algo que tenemos que corregir hacia el futuro.

-¿Cómo lo corregirían?

-Hay mucho que aprender. Hoy día hay una forma de hacer política que ha cambiado; una forma que se centra mucho en las redes sociales, en conectar en lo inmediato con las personas, con el electorado. Y la aproximación tradicional a la política pública, de tener un buen diagnóstico y hacer buenas propuestas, que era nuestra aproximación más técnica que va muy de la mano con el origen de Evópoli, es algo que tiene menos valor comunicacional. Entonces, es de esa primera forma de comunicar de la que tenemos aprender, ver experiencias exitosas en Chile, afuera, y aprender sobre cómo lo han hecho, esa es la forma corregir y empezar a cambiar, obviamente, nuestra forma de comunicar.

-El presidente electo fue bastante exitoso en eso, ¿qué expectativa tiene de su desempeño a partir de marzo?

-Espero que al gobierno le vaya bien, si le va bien al gobierno le va bien a Chile. Y los problemas que tenemos hoy día son acuciosos y es importante que nos hagamos cargo de ellos. Y ha invitado a colaborar con su gobierno de emergencia, en particular en tres ámbitos urgentes como son migración, seguridad y la economía. La economía, por su faceta del trabajo, de lo importante que es para las personas tener oportunidades laborales. Nosotros estamos disponibles para colaborar en eso.

-¿Y en cuánto a su desempeño comunicacional?

-Respecto a cómo él comunica, yo creo que es un ejemplo, él ha tenido la característica de que ha sido capaz de sintonizar con el ciudadano, con sus dolores y sus problemas, cuando la política está en otra discusión. Quien ha vuelto a los temas que le importan a los chilenos es José Antonio Kast, hablando siempre de lo que les preocupa, que son las urgencias que él ha planteado tantas veces, y eso tuvo rédito electoral. Y ha tenido rédito en el control de la agenda en este periodo de transición, hasta el 11 de marzo. Entonces, ahí hay algo valioso en como lo ha hecho Kast y lo que el resto tenemos que aprender, que tiene que ver con esta conexión con los valores más relevantes para el ciudadano y que la política se mantenga ahí, y no que se escape a otros temas que le importan menos a la ciudadanía.

-¿Cómo ve al PDG en el contexto del nuevo gobierno?

-Está por verse. Ahora volvió a emerger con mucha fuerza y vamos a ver qué ocurre, cómo se comportan, si mantienen una cierta coherencia institucional. La dificultad que le veo al Partido de la Gente es que es poco clara en su base ideológica, dónde se ubica. Esto no lo digo de manera peyorativa, lo digo para entender con quién se alían, buscan alianzas o coaliciones, cómo se paran frente a las distintas disyuntivas políticas con las que tenemos que lidiar a diario.

-Ellos se ha definido como de centro, por eso la pregunta.

-Hay una gran diferencia entre José Antonio Kast o el Partido Republicano y el Partido de la Gente y es que José Antonio Kast es una persona institucional en su forma de funcionar, no es que esté buscando barrer con los políticos o eliminar el Congreso, Franco Parisi ha buscado derechamente romper con ese orden institucional en su discurso al menos, otra cosa es con guitarra. Y esos son dos mundos muy distintos, porque una política que funciona sobre las instituciones le hace bien a Chile, y que pone las urgencias primero y que busca hacer funciona la política para resolver esas urgencias y una política que busca romper con las instituciones es una gran incertidumbre, una gran incógnita de qué puede pasar con un país que pierde sus instituciones democráticas. Yo, al menos, veo con diferencia ambos proyectos políticos.

-¿Qué espera de ellos en el Congreso?

-La única posibilidad de avanzar en democracia es construyendo acuerdos aun con quienes piensan distinto, buenos acuerdos que permitan hacerse cargo de los problemas que tienen los chilenos. Entonces, lo que esperaría del Partido de la Gente es que tengan un ánimo constructivo, colaborativo, con el próximo gobierno, porque de otra manera no hay posibilidad de resolver los problemas de los chilenos.

-¿Le hace ruido el nombre de Andrés Jouannet para la subsecretaría de Seguridad con los cuestionamientos que se le han hecho?

-No conozco los el detalle de esos temas, sólo he visto lo que ha salido en la prensa. Ahora, soy respetuoso de las decisiones que ha tomado el presidente electo. Él armó un gabinete que es de su confianza, que tiene un determinado diseño, a uno podrá gustarle o no, pero yo soy respetuoso del proyecto político que ganó y de las decisiones que toma, y creo que tiene que tener, al menos, una oportunidad de probar si eso funciona. Hasta ahora él ha sido muy exitoso electoralmente y yo soy humilde en reconocer que mi proyecto político perdió y que quien lo hecho bien en esto puede sorprendernos con un diseño que no era el que yo tenía en la cabeza, desde la política tradicional.

-¿No lo incomoda el exceso de independientes en el gabinete?

-Desde el paradigma tradicional, para poder manejar la agenda, que es algo que los gobiernos de distintos sectores no han podido hacer en los últimos años, se requería de los partidos, tenerlos cerca y de tu lado para que de verdad no te tironearan la agenda y pudieras llevar a cabo tu plan de Gobierno. Pero hemos visto en el último tiempo que hay otra forma de empujar la agenda, así lo ha hecho el presidente electo, quien me ha llamado la atención como ha llevado la agenda en este periodo de transición, sin perder el control y sin tener a los partidos encima suyo. En ese sentido, pareciera que hay otra forma de mantener el control de la agenda y lo que uno quiere hacer que no requiere tener todos los partidos políticos en el corazón del gobierno.

-En el marco de la confianza en el presidente electo y sus decisiones, ¿le preocupan las altas expectativas que generó en su campaña especialmente en materia económica y de seguridad, por ejemplo?

-Más que una preocupación es un hecho que para que a este gobierno le vaya bien una de las primeras cosas que va a tener que abordar es cumplir con lo prometido. Los chilenos están esperando respuestas más pronto que tarde. No en todo, todo el mundo sabe que no se puede cambiar todo un día para otro. Pero sí en algunas cosas, como es seguridad y va a ser importante tener logros más bien pronto. Un segundo elemento que hay que tener a la vista, tiene que ver con la relación con el Congreso y cómo conducir esa agenda, hay distintas fórmulas para hacerlo, el presidente está probando una, pero es importante llevar esa relación de buena forma, cosa que lo que quiera empujar sea apoyado en el Congreso. Tercero, una buena relación con la oposición también va a ser relevante para el próximo gobierno. Ya estamos viendo que vamos a tener muchas oposiciones distintas y eso, por definición, es muy difícil de administrar.