Alcalde Vodanovic: “Sería un síntoma de inmadurez política tremendo pensar que hoy día yo podría enfrentar una elección presidencial”

Tras haber sido reelegido con el 70% de los votos en Maipú, el alcalde Tomás Vodanovic se refirió a los resultados de la jornada electoral del domingo.

En conversación con CNN Chile Radio, el alcalde mencionó que su triunfo “es un reconocimiento a una gestión pública que intentó desde el primer minuto hacer las cosas bien, reordenar y reconstruir el municipio, y enfocarse siempre en trabajar para que la gente viva mejor”.

Sin embargo, Vodanovic volvió a ser tajante acerca de sus posibilidades de ser una carta en las presidenciales y afirmó que “no hay ninguna alternativa” en ser candidato para las próximas elecciones.

“Sería un síntoma de inmadurez política tremendo pensar que hoy día yo podría enfrentar una elección presidencial”, dijo. Agregando que “mi único deber y responsabilidad hoy en día es seguir trabajando en la comuna y me parece que tenemos liderazgos mucho más preparados, con mucha más experiencia capaces de asumir un desafío de esa índole”.

Acerca de los resultados que trajo las elecciones, en particular el del candidato a gobernador de la Región Metropolitana por el oficialismo, Claudio Orrego, que pasa a segunda vuelta a competir contra Francisco Orrego (ChileVamos).

“Claudio Orrego no es ni de mi partido político ni mucho menos, pero yo he logrado ver en él una persona con una real vocación de servicio público, con una tremenda capacidad de trabajo, con un liderazgo convocante más allá de sus propias ideas. Y me parece que es un buen liderazgo para la ciudad”, dijo.

Caso Monsalve

Frente a la denuncia por violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Vodanovic mencionó que “quizás la reacción por la envergadura del caso y la sorpresa que fue generado no fue 100% certera desde el segundo uno, pero yo creo que no ha habido en la calma y en el reposo ningún ánimo de justificar, de explicar, de minimizar”.

Afirmó que “el gobierno ha sido muy categórico en decir, por cierto, que este tipo de acciones no tienen cabida no solo en la función pública de gobierno, en ningún ciudadano, y eso requiere todo el rigor de la ley”.

Además, señaló que no ve necesario un cambio de gabinete. “Yo creo que hoy día hay equipos que están sumamente comprometidos con enfrentar el principal desafío que tiene el país, que es su seguridad interna”, dijo.