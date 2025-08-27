Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena

Gobierno transandino abrió la puerta a una “eventual subasta” del terreno donde se emplaza el Portal Palermo. Se suma al litigio que enfrenta la compañía ligada a la familia Paulmann para el desarrollo de un complejo en San Isidro.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 20:30 hrs.

Argentina CENCOSUD Mall Licitaciones J. Troncoso Ostornol
<p>Cencosud en Argentina: los dos malls bajo la lupa de la autoridad que generan tensión con la firma chilena</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

PriceSmart Inc afina su llegada a Chile: retailer estadounidense arma sociedad e inscribe sus marcas en el país
2
Mercados

CMF aplica la sanción más alta de su historia a AGF de LarrainVial, exCEO y exdirectores por fondo de deudas de Antonio Jalaff
3
Mercados

Latam Airlines se convierte en la empresa de mayor capitalización bursátil del país tras superar a Banco de Chile
4
Mercados

El correo del exejecutivo de LarrainVial que advirtió los riesgos en Fondo Estructurado I, tras estallar caso Audios
5
Economía y Política

Deterioro del mercado laboral: despidos por necesidad de la empresa se aceleran y suben un 20% en junio
6
Empresas

Escondida entrega por primera vez a trabajadores bono de producción mensual sobre $ 1 millón
7
Mercados

Mastercard ficha a exSantander e Itaú como vicepresidente de Instituciones Financieras
8
Empresas

Colapsado camino a Farellones acumula dos procesos de licitación fallidos, uno en curso y se analiza un posible teleférico
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete