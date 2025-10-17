Luz verde a millonario proyecto inmobiliario de Felipe Ibáñez en Avenida Vitacura

“De concretarse, este proyecto contribuiría a la renovación de un sector tradicional de Vitacura”, dijo el gerente general de Indesa.

La inmobiliaria Indesa -de propiedad de Felipe Ibáñez Scott- tiene luz verde para iniciar un emblemático proyecto en la comuna de Vitacura, en un terreno donde actualmente se emplaza un supermercado Express de Lider (de propiedad de la estadounidense Walmart), cerca del Paseo El Mañío y el centro comercial Lo Castillo.

La Dirección de Obras Municipales de Vitacura acaba de conceder el permiso de edificación de la iniciativa. Antes, la autoridad había aprobado la fusión de varios terrenos que conforman el paño donde Indesa levantará este proyecto.

La obra -en un terreno de casi 4 mil metros cuadrados (m2)- está compuesta por un edificio de viviendas de 15 pisos y otro de oficinas de ocho niveles, ambos unidos por un núcleo central de escalera, y otro inmueble correspondiente a un local destinado a cafetería.

El proyecto -de unos US$ 50 millones- contempla 98 unidades de viviendas, doce locales comerciales incluyendo la cafetería y 52 oficinas.

Consultado al respecto, Juan Pablo Bezanilla, gerente general de Inmobiliaria Indesa, dijo a Diario Financiero: “De concretarse, este proyecto contribuiría a la renovación de un sector tradicional de Vitacura, reconvirtiendo una zona comercial antigua en un espacio que integraría viviendas, comercio y oficinas”.

El ejecutivo explicó que, ahora que cuentan con los permisos, entran en una fase de planificación operativa “para definir el eventual inicio” de obras. “Contemplaría, en el primer piso, una placa comercial de 700 m2, un edificio de oficinas de 10 pisos y 2.750 m2, y una torre residencial de 15 pisos con 98 departamentos de 1 y 2 dormitorios”, explicó Bezanilla. “Otro atractivo sería su cercanía a dos futuras estaciones de la Línea 7 del Metro de Santiago. Asimismo, el proyecto entregaría 1.455 m2 de espacio público transitable, un aporte relevante para la zona y sus vecinos”, añadió.

El diseño está a cargo de Mobil Arquitectos, oficina reconocida con el Premio Aporte Urbano (PAU) 2023 y, según Bezanilla, “podría significar un aporte a la reactivación de la industria”.