MOP aprueba sobrecosto por más de US$ 61 millones en la autopista Costa Arauco y destraba paquete de nuevas obras en Biobío
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
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El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio un nuevo impulso a la concesión de la Ruta 160, Tramo Tres Pinos–Acceso Norte a Coronel, al aprobar un paquete de modificaciones que incorpora nuevas obras e inversiones por hasta US$ 61 millones (netos de IVA), monto que será reconocido a la concesionaria Autopista Costa Arauco mediante el Convenio Ad-Referéndum N° 5.
Detrás de la concesionaria está la española Globalvia, que además de operar esta ruta mantiene dos de los principales contratos urbanos del país: Autopista Vespucio Norte y el Túnel San Cristóbal.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N° 150, publicado este martes en el Diario Oficial, que modifica por razones de interés público el contrato de concesión e incorpora un conjunto de compensaciones económicas para ejecutar nuevas obras de conectividad, seguridad vial y saneamiento a lo largo de la Ruta 160.
Según informó el gerente general de la concesionaria, Moisés Vargas, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el paquete contempla US$ 42,1 millones para el desarrollo de proyectos de ingeniería definitiva y la ejecución de las Obras Priorizadas Grupo 1; US$ 6,9 millones para las Obras Priorizadas Grupo 2; y otros US$ 12,1 millones para implementar la primera etapa del sistema de CCTV, que considera la instalación de cámaras de vigilancia y equipamiento de monitoreo a lo largo de la concesión.
El convenio también regula los mecanismos de reconocimiento y compensación de otros costos asociados al contrato, incluyendo administración, conservación, mantención, operación, garantías, seguros y modificaciones de servicios, entre otros.
Obras que quedaron pendientes
El decreto explica que buena parte de estas intervenciones habían sido definidas en modificaciones anteriores del contrato, pero quedaron paralizadas luego de que dos procesos de licitación privada fueran declarados desiertos por falta de oferentes. Tras varios años de negociaciones, el MOP y la concesionaria alcanzaron un nuevo acuerdo técnico, económico y regulatorio que permitirá ejecutar finalmente las obras.
Entre los proyectos destacan mejoras al sistema de aguas lluvias en Laraquete, obras de saneamiento en Carampangue, nuevas conexiones peatonales y vehiculares, vías de evacuación por tsunami, pasarelas, muros de contención y otras intervenciones destinadas a reforzar la seguridad vial y la conectividad de las comunidades ubicadas a lo largo de la Ruta 160.
Mayor seguridad
El paquete incorpora además la primera etapa de un sistema de videovigilancia que contempla la instalación de cámaras en 24 puntos de la concesión, junto con lectores de patentes en las plazas de peaje y equipamiento para la Central de Comunicaciones de Carabineros y distintas comisarías de la zona.
La iniciativa fue tramitada bajo la glosa especial de seguridad de la Ley de Presupuestos 2026 y contó con la aprobación previa de la Dirección de Presupuestos. Con ello, el MOP busca destrabar un conjunto de inversiones que permanecían pendientes desde hace varios años y avanzar en mejoras de seguridad, conectividad y resiliencia en una de las principales rutas concesionadas de la Región del Biobío.
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