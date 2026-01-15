Quilicura aprueba congelar los permisos de construcción durante la actualización de su Plan Regulador
El objetivo es evitar la concesión de permisos que entorpezcan la futura aplicación de modificaciones a la normativa ciudadana.
La Municipalidad de Quilicura autorizó congelar los permisos de construcción en la totalidad del territorio comunal por tres meses, con el objetivo de evitar “la concesión de permisos que entorpezcan la futura aplicación de modificaciones a los Planes Reguladores Comunales (PRC) que se encuentran en estudio”.
El decreto dicta que en la comuna se realizará una postergación selectiva de otorgamiento de todos los permisos de subdivisión, loteo y urbanización predial y de construcciones, con excepción de los permisos de obra menor acogidos a la normativa.
“(Esto) tiene por finalidad evitar la consolidación de situaciones adversas o incongruentes con los objetivos estratégicos perseguidos en el estudio de actualización del Plan Regulador Comunal en curso y teniendo presente el informe favorable de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo”, enfatizó el municipio.
En concreto, el nuevo PRC busca consolidar el crecimiento urbano, para así acoplarse a las potenciales demandas de vivienda de los próximos años, junto con la preservación y recuperación de las áreas naturales presentes en el área norte de la comuna de Quilicura, como es el caso del estero Las Cruces, los relictos del antiguo humedal de Batuco, junto con la incorporación de los Cerrillos de Lo Castro como una nueva área verde para la comuna.
Además, buscan reconocer "condiciones relevantes" presentes en el territorio comunal, como es el caso del centro de Quilicura, los barrios residenciales existentes, las zonas empresariales e industriales, los pasivos ambientales, y los distintos cerros que caracterizan el paisaje natural del emplazamiento de Quilicura.
Junto a lo anterior, también se reconocen las restricciones presentes en el territorio, como las áreas de inundación asociadas al estero Las Cruces y las derivadas por obras de infraestructura.
