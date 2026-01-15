SalfaCorp se adjudica construcción de proyecto energético de US$ 130 millones en República Dominicana
El conglomerado chileno se asoció con la constructora colombiana Conconcreto para desarrollar una nueva terminal marítima para recibir y descargar gas natural.
Intercoastal Marine, Inc. (IMI), filial de SalfaCorp, se asoció con la empresa de construcción colombiana Conconcreto para realizar un proyecto energético en la provincia de Monte Cristi, República Dominicana.
En detalle, el contrato fue adjudicado por el consorcio Manzanillo Gas and Power (MG&P), está valorado en unos US$ 130 millones y consiste en una nueva terminal marítima a construirse en el país caribeño.
Según un comunicado enviado por SalfaCorp, se trataría de “el proyecto energético más grande en ejecución en Centroamérica y el Caribe”. La iniciativa contempla la construcción infraestructura marítima para recibir y descargar gas natural para “alimentar dos plantas de generación eléctrica ubicadas en Montecristi”.
El trabajo inició en diciembre de 2025 con un equipo de trabajo incluye a profesionales de Chile, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia y Perú.
“Este proyecto representa un paso significativo para IMI, y demuestra nuestra capacidad para liderar obras de gran impacto en distintos mercados de la región. Estamos muy orgullosos del rol que está cumpliendo IMI y del crecimiento que ha logrado gracias al trabajo conjunto con nuestro socio Conconcreto”, señaló Jorge Meruane Boza, gerente general de SalfaCorp.
