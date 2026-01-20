Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas
El valor de la transacción asciende a US$ 9 millones más IVA, que serán pagadas por las tres sociedades compradoras al cierre de la transacción.
Noticias destacadas
Mediante una comunicación enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Empresas Iansa informó que vendería los activos de su negocio de producción y comercialización de alimento de mascotas, que se compone de la planta productiva y las marcas asociadas, entre otros.
Son tres las sociedades compradores: Alimentos Concentrados Cisternas Limitada, Angostura Foods e Inmobiliaria Angostura.
El gerente general de Iansa, Pablo Montesinos, confirmó que el valor de la transacción asciende a US$ 9 millones más IVA, que serán pagados al cierre del negocio. "Adicionalmente se pagará un precio a definir por los inventarios de materia prima, productos terminados y envases, durante los días siguientes a la firma del contrato", agregó.
Empresas Iansa fue asesorada por BTG Pactual en el proceso de la operación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Suprema cierra juicio entre Mosa y Jano por mall en Valdivia, y rechaza indemnización por $ 26 mil millones por retraso en construcción
La disputa que se inició en 2014 entre los primos empresarios inmobiliarios está llegando a su fin. La Suprema dijo que, aunque sí hubo competencia desleal, no se le puede imputar todo a la firma de Jano.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete