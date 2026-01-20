Empresas Iansa vende su planta productiva y marcas asociadas a alimentos de mascotas

El valor de la transacción asciende a US$ 9 millones más IVA, que serán pagadas por las tres sociedades compradoras al cierre de la transacción.

Mediante una comunicación enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Empresas Iansa informó que vendería los activos de su negocio de producción y comercialización de alimento de mascotas, que se compone de la planta productiva y las marcas asociadas, entre otros.

Son tres las sociedades compradores: Alimentos Concentrados Cisternas Limitada, Angostura Foods e Inmobiliaria Angostura.

El gerente general de Iansa, Pablo Montesinos, confirmó que el valor de la transacción asciende a US$ 9 millones más IVA, que serán pagados al cierre del negocio. "Adicionalmente se pagará un precio a definir por los inventarios de materia prima, productos terminados y envases, durante los días siguientes a la firma del contrato", agregó.

Empresas Iansa fue asesorada por BTG Pactual en el proceso de la operación.