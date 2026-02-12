Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Energía
Energía

Biministro García asegura que es "fiscalmente sano" el subsidio propuesto para mitigar alza por deuda con distribuidoras eléctricas

La autoridad aseguró que, en términos netos, "el Estado va a quedar con recursos a su favor, incluso pagando el subsidio que estamos proponiendo. Lo único que resta es generar un consenso político con el próximo Gobierno".

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 12 de febrero de 2026 a las 15:20 hrs.

Energía electricidad gobierno tarifas Karen Peña
<p>Biministro García asegura que es "fiscalmente sano" el subsidio propuesto para mitigar alza por deuda con distribuidoras eléctricas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

Las perspectivas de Coca-Cola son decepcionantes ante el inminente cambio de director ejecutivo
2
Mercados

Pie de $ 31 millones y renta cercana a $ 3,5 millones: Los requisitos para un crédito de una vivienda de UF 4.000
3
Mercados

¿El gran desarme llega a su fin? Extranjeros normalizan posición sobre el peso chileno con tres días de compras por total de US$ 1.400 millones
4
Regiones

Dueño de Yemita y Champion Dog toma el control total de firma agrícola Agrosocios y proyecta duplicar negocio en el sur
5
Internacional

La caída en las ventas de helados Magnum reaviva los temores sobre los medicamentos para bajar de peso
6
Empresas

La desconocida disputa judicial entre el municipio de San Bernardo y sociedad ligada al controlador de Carozzi
7
Empresas

“Existe una profunda preocupación”: Caída en la entrega de los principales subsidios habitacionales enciende las alarmas en la CChC
8
Regiones

Temporal en Pucón mantiene a 9 mil clientes de CGE sin suministro eléctrico tras vientos de 80 km/h
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete