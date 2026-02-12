Biministro García asegura que es "fiscalmente sano" el subsidio propuesto para mitigar alza por deuda con distribuidoras eléctricas

La autoridad aseguró que, en términos netos, "el Estado va a quedar con recursos a su favor, incluso pagando el subsidio que estamos proponiendo. Lo único que resta es generar un consenso político con el próximo Gobierno".

Luego de informarse este lunes la instrucción para que las distribuidoras eléctricas realicen el cobro de los saldos pendientes asociados al Valor Agregado de Distribución (VAD), el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución y un subsidio con el fin de mitigar el alza que se avecina desde abril para saldar la deuda de unos US$ 863 millones con las firmas, el cual ha dejado diversas interrogantes.

Este jueves, tras dar a conocer los resultados de la última convocatoria al subsidio eléctrico, García fue consultado por el financiamiento del beneficio anunciado el lunes, que cuesta alrededor de $ 15 mil millones y se estima una recaudación de aproximadamente $ 19 mil millones.

"Lo que hemos señalado primero es que el alza en el costo de la luz debe tener un componente solidario, como lo tiene el subsidio que acabamos de anunciar. Este subsidio, el segundo más grande que entrega el Gobierno de Chile, fue convenido a raíz de un alza en los costos de la luz y fue convenido de manera transversal. Fue unánimemente apoyado en el Senado, mayoritariamente apoyado en la Cámara de Diputados. Nuestra invitación es que eso se repita", lanzó.

Consultado por si el Estado está en condiciones de financiar un subsidio como el propuesto, considerando que el financiamiento provendría de la recaudación fiscal por concepto de mayor cargo único, aseguró: "consideramos que fiscalmente es sano porque por efecto de que sube el costo de la luz sube la recaudación de impuestos del Estado. El Estado por esta alza de los costos de la luz va a recibir $ 19.600 millones adicionales y el costo de evitar que el 40% más pobre pague el alza es de $ 15.600 millones".

Por lo tanto, añadió, "en términos netos, el Estado va a quedar con recursos a su favor, incluso pagando el subsidio que estamos proponiendo. Lo único que resta es generar un consenso político con el próximo Gobierno, que va a tener que inevitablemente terminar de tramitar el proyecto de ley que establece el subsidio". Ese restante a favor, aclaró, quedará en las arcas fiscales.

Si bien el lunes García planteó un proyecto que genere un cargo único de devolución de deudas, el cual asciende a $ 1.450 adicionales al mes para todos los clientes por un período de 48 meses, el martes -tras una reunión con la futura ministra de Energía, Ximena Rincón- aclaró que esto corresponde a un ejemplo de un hogar promedio cuyo consumo es de 180 kWh al mes, siendo lo único fijo para todos el costo del kWh ($ 8 por kWh).

Consultado por si hubo un error comunicacional, el biministro se defendió: "El lunes, como el martes, dije exactamente lo mismo. Y es que se establece un cargo único. Ese cargo único aplicado a la cuenta promedio de los chilenos implica un alza de $ 1.450 para esa cuenta promedio. Como todo promedio esconde diferencias y hay cuentas menores y hay cuentas mayores. El cargo único se establece por kilowatt consumido. Por lo tanto, mientras más consume una familia, más va a tener que pagar. Y si una familia consume menos que el promedio, va a pagar menos".

Resultados cuarta convocatoria del subsidio eléctrico

El biministro García informó que este jueves se dieron a conocer los resultados de la cuarta convocatoria al subsidio eléctrico. "En los subsidios anteriores se han beneficiado alrededor de 1.750.000 familias. En esta oportunidad es un monto similar. Por lo tanto, alrededor de 4 millones de chilenos y chilenas recibirán durante el mes de febrero este subsidio, que apoya muy significativamente el pago de la cuenta de la luz", destacó.

Según ejemplificó, una cuenta de luz de $ 52.000, que es aproximadamente la boleta promedio del país, con el subsidio más la devolución que se está haciendo desde enero por los errores cometidos llega a $ 32.000, que es lo que estarán pagando 1.700.000 familias que reciben el subsidio.

"Este subsidio le cuesta al Estado alrededor de $ 66 mil millones en esta versión, un monto muy significativo, pero también mucho mayor que lo que se requiere para atender el próximo subsidio que como Gobierno hemos propuesto, para así en este caso también cubrir el costo adicional que para las familias tienen las alzas en el costo de la luz", aseguró.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que en sus cuatro convocatorias se ha cubierto aproximadamente el 50% de los hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Además, aseguró que esta es una política social "que está llegando a las familias que más lo requieren, alineado con lo que se ha planteado este Gobierno desde un inicio".

Y añadió que, a partir de esta entrega de resultados y hasta el 5 de marzo, si alguna familia cambia el número de cliente de su hogar puede hacer esta rectificación.

En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, insistió en que también en esta última convocatoria, y tal como ha ocurrido con todas las entregas del subsidio eléctrico, "el 62% de los hogares beneficiados cuenta con mujeres jefas de hogar y en el 66% de esos hogares hay niños, niñas y adolescentes a su cargo, es decir, están a cargo de una mujer jefa de hogar que para la casa sola y que también incluyen a personas con dependencia y o sujetas de cuidado".