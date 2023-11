CAP registra pérdidas por US$ 163 millones a septiembre por menores precios del hierro y el acero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El balance del Grupo CAP a septiembre de 2023 arrojó un resultado neto acumulado de US$ 163 millones, cifra que contrasta con las utilidades netas por US$ 208 millones que obtuvo en el mismo período de 2022. En este escenario, el Ebitda disminuyó en 30,7% en igual comparación, desde US$ 700 millones a US$ 485 millones.

“Los menores resultados obtenidos en los primeros nueve meses de 2023 son consecuencia, principalmente, de los menores precios del hierro y el acero a nivel internacional que se observan al comparar el promedio acumulado de este período con respecto a los mismos meses de 2022”, explicó la compañía en su análisis razonado de los estados financieros consolidados entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En los primeros nueve meses del presente año, los ingresos del Grupo CAP alcanzaron US$ 2.036 millones, monto que refleja una disminución de 5,8% respecto del mismo período de 2022,. En tanto, la ganancia bruta de US$ 380,1 millones a septiembre pasado fue 35,8% menor a la registrada en igual lapso del ejercicio pasado.

El grupo está compuesto por la sociedad matriz CAP S.A. y por filiales en cuatro áreas de negocios: la Compañía Minera del Pacífico (CMP); la Compañía Siderúrgica Huachipato; Intasa y Cintac –que desarrollan soluciones en acero-, y las sociedades Cleanairtech Sudamérica, Tecnocap y Puerto Las Losas, que operan en el área de infraestructura.

En tanto, en el trimestre julio- septiembre, el panorama para el Grupo CAP fue más positivo. Mientras los ingresos de explotación mostraron un incremento de 5,9% en ese período versus el mismo trimestre de 2022, el Ebitda aumentó en 62,6% a US$ 170,5 millones en esos meses de 2023, y la utilidad neta alcanzó US$ 4 millones, lo cual contrasta positivamente con las pérdidas por US$ 7,1 millones anotadas en el tercer trimestre del año pasado.