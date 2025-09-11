Colbún anuncia que inició formalmente la operación comercial de Horizonte, el parque eólico más grande de Chile

El parque, que involucra una inversión de US$ 900 millones, fue inaugurado en marzo y comenzó a inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional a fines de 2024 en un proceso gradual de puesta en marcha.

Colbún, la eléctrica de la familia Matte, informó este jueves que a comienzos de septiembre entró oficialmente en operación comercial su proyecto Parque Eólico Horizonte, iniciativa que contempla una inversión total de US$ 900 millones aproximadamente, en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta.

El parque eólico de Colbún, que fue inaugurado en marzo, comenzó a inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional a fines de 2024, en un proceso de puesta en marcha gradual que ha implicado el cumplimiento de distintas pruebas fijadas por el Coordinador Eléctrico Nacional.

Como resultado de dicho proceso, la sección norte del parque inició su operación comercial el 2 de junio y tres meses después le correspondió hacerlo a la sección sur.

Con este proyecto, sumado a otros activos en operación, Colbún se ubica a la fecha como uno de los principales operadores eólicos del territorio nacional, con 1.055 MW instalados.

En un comunicado, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, señaló que "este hito refuerza el compromiso de la compañía con la transición energética responsable y la generación de energía limpia y renovable para el país. Luego de cuatro años de desarrollo y tres de construcción, se ve materializado un tremendo trabajo en equipo, por lo que estamos muy contentos de poder completar esta etapa”.

Asimismo, se destacó en el escrito que, con una capacidad instalada de 816 MW y un total de 140 aerogeneradores, Horizonte se convierte en el proyecto eólico más grande de Chile y uno de los más relevantes de América Latina.