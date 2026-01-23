Coordinador Eléctrico define la empresa que realizará auditoría a las instalaciones de Transelec por error que implicó sobrecobros en las cuentas de la luz

En el segundo llamado de licitación, tras contar con siete oferentes, el organismo adjudicó el contrato a la empresa Ingenieros Emetres S.A. (IM3). Trabajo demoraría alrededor de cinco meses.

Si bien el Gobierno publicó el martes en el Diario Ofical el decreto que incluye la devolución por parte de las generadoras de los sobrecobros en las cuentas de electricidad, sumándose a la resolución que se oficializó el 23 de diciembre para la restitución de los cobros en exceso por el error cometido por la transmisora Transelec, sigue adelante una arista adicional respecto a este último yerro.

Este jueves, el Coordinador Eléctrico Nacional informó a la Comisión Nacional de Energía (CNE) -en una misiva a la que tuvo acceso DF- el término del proceso de licitación para realizar la auditoría técnica a los inventarios presentados por Transelec, tarea que fue encomendada por la entidad frente al error detectado por la transmisora respecto a inconsistencias (positivas y negativas) en la información de algunas instalaciones que provocó un cobro adicional en las boletas.

Cabe recordar que, si bien el Gobierno anunció en octubre del año pasado un acuerdo con Transelec para restituir a partir de enero de este año US$ 135 millones a los usuarios por montos cobrados en exceso, se mantiene de todas formas el objetivo de realizar un auditoría que permita ratificar el monto en juego y ahora definir eventuales diferencias.

Así, luego de un primer proceso que se declaró desierto, en este segundo llamado el Coordinador indicó en la carta que el 21 de enero se adjudicó el contrato a la empresa Ingenieros Emetres S.A. (IM3), cuya aceptación se formalizó el día después. Con 40 años de experiencia, esta se presenta como una firma internacional con presencia en Brasil, Colombia, Perú y Chile.

Auditoría acotada

El 24 de octubre del año pasado, la CNE envió un oficio al Coordinador donde señaló que, considerando el tiempo que ha transcurrido desde que la CNE solicitó la auditoría técnica y que el proceso de licitación fue declarado desierto, así como también la existencia de un protocolo suscrito entre el Ministerio de Energía, Transelec y la CNE, se estima que la auditoría se lleve a cabo "en el menor tiempo posible".

En específico, se solicitó tener a bien realizar la audidoría técnica en un plazo no superior a cinco meses, o en el menor plazo posible.

A fines de diciembre, en el marco del balance de la operación del Sistema Eléctrico Nacional en 2025 y las perspectivas para 2026, el Coordinador Eléctrico adelantó que ya habían recibido siete ofertas que estaban en análisis técnico y administrativo. Y que esperaban adjudicar la empresa para realizar la auditoría de los activos a Transelec en la tercera semana de este mes.

El director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, Ernesto Huber, comentó en ese momento que esperaban que cinco meses después se tenga revisado una parte importante de los activos por parte del auditor.

Y agregó que esta auditoría está principalmente enfocada en lo que fue informado por Transelec como activos que estaban sobre o sub inventariados. "Adicionalmente, estamos revisando todos aquellos activos de Transelec que no tengan el respaldo adecuado y para eso toda esa información va a quedar en manos de la empresa auditora que va a ser seleccionada", explicó.