Gobierno solicita la renuncia al director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear
La dimisión de Luis Huerta Torchio se concretó el pasado 12 de noviembre. Interinamente asumió Richard González Zúñiga, antes jefe de la división de Producción y Servicios de la entidad.
Noticias destacadas
El Ministerio de Energía informó que el Gobierno solicitó la renuncia de Luis Huerta Torchio como director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen).
La dimisión se concretó el 12 de noviembre y en su reemplazo asumió, en calidad de subrogante, Richard González Zúñiga, quien hasta ese día se desempeñaba como jefe de la división de Producción y Servicios de la entidad nuclear.
"La subrogancia se regirá por lo establecido en el decreto exento N°100 de fecha 10 de mayo de 2024, del Ministerio de Energía", dijo la cartera, liderada por Álvaro García.
Según conocedores de la decisión del Ejecutivo, se solicitó la salida de Huerta Torchio debido a una mala evaluación de su gestión.
