La cumbre energética que se realizará el mismo día del cambio de mando en Chile
Un encuentro que suele ser el primer espacio del año para abordar las discusiones del sector energético será realizado el mismo día del cambio de mando presidencial en Chile.
Energyear, un evento internacional creado en 2011 en España y con foco en energías renovables, regresa con su gira este 2026 incluyendo nuevamente a Chile, los próximos 11 y 12 de marzo.
Así, mientras Gabriel Boric esté entregando la banda presidencial a José Antonio Kast, en el Hotel Marriott de Las Condes se estará desarrollando la primera jornada del evento, que estará enfocado justamente en analizar los avances y pendientes del Gobierno saliente, pero también los retos que tendrá que enfrentar la administración entrante.
La charla de apertura estará a cargo de la vicepresidenta del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Bernardita Espinoza. Entre los invitados confirmados están la presidenta del directorio de ENAP, Gloria Maldonado; la country manager de Statkraft en Chile, María Teresa González; y el director general de Acciona Energía para Sudamérica, Jaime Toledo.
Hay CEO confirmados como Joan Leal (EDF power solutions Chile), Luis Llano (ISA Interchile), y Juan Villavicencio (Engie Energía Chile). Y, también, figuran líderes gremiales. Por ejemplo, Ana Lía Rojas (Acera), Darío Morales (Acesol) y Rafael Loyola (AGR). Se suma María Trinidad Castro, directora ejecutiva de WEC Chile.
