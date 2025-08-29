Click acá para ir directamente al contenido
SEC formula cargos contra CGE por irregularidades en lecturas de medidores y alza en cuentas eléctricas

El organismo dijo que la empresa habría dejado de realizar las lecturas reales de los medidores de miles de clientes en julio y agosto de 2025, lo que habría derivado en boletas con consumos provisorios no informados como tales y, posteriormente, en alzas significativas en las cuentas de agosto.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Viernes 29 de agosto de 2025 a las 16:45 hrs.

