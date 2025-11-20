Tras seis años en el cargo: Aramco anuncia salida de gerente general Carlos Larraín
En su reemplazo asumirá el hasta este jueves gerente de administración y finanzas de la compañía, Edgardo Escobar Aguirre.
Noticias destacadas
La filial mediante la que ingresó la gigante saudí Aramco a Chile, Esmax Distribuidora, anunció a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) este jueves la salida de su gerente general, Carlos Larraín Mery.
La decisión se tomó durante la misma jornada, en acuerdo con la mesa directiva de la compañía distribuidora de combustibles y lubricantes, y hoy detrás de las estaciones de servicio de Aramco en suelo chileno.
“En acuerdo de directorio de la sociedad de fecha 20 de noviembre del presente año, se confirmó el término de funciones del Gerente General de la Sociedad, Carlos Emilio Larraín Mery, de común acuerdo con la compañía”, informó Esmax.
Y a través de una comunicación interna, añadieron "le deseamos a Carlos Larrain mucha suerte en sus nuevos desafíos profesionales".
Larraín ocupaba el cargo de principal ejecutivo de la compañía desde 2019, tras haber ingresado a la empresa dos años antes.
Desde el 1 de marzo de 2024 lideraba el aterrizaje de Aramco en Chile, con un plan de acción desde la matriz que contempla la modernización de las instalaciones de la exPetrobras -más de 300 estaciones de servicio a su llegada-, de la cual, al primer trimestre de este año, ya llevaban un avance de más del 50%.
El reemplazo
Ante la salida de Larraín, el recambio llega desde la misma compañía. A partir de este mismo jueves, el directorio designó en su reemplazo como nuevo gerente general a Edgardo Escobar Aguirre, quien hasta esta semana se desempeñaba como gerente de administración y finanzas.
El ingeniero civil de la Universidad Católica -con MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez- ingresó a Esmax en 2018, como gerente de planificación y desarrollo, desde San José Farms, empresa agrícola parte del grupo Torca.
Anteriormente pasó 14 años en Latam Airlines, donde en 2016 alcanzó el puesto de director de Planificación y Alianzas de la entonces división Lan Cargo.
Salpicado por Sartor
En el último año, Larraín fue salpicado por el Caso Sartor, a través de sus negocios personales relacionados con la gestora Sartor AGF, fundada por su hermano, Pedro Pablo Larraín.
En detalle, una de las sociedades en las que fue socio, Danke SF SpA, recibió préstamos de los fondos de deuda privada investigados por la CMF por irregularidades en su operación.
Y si bien no es mencionado en las 384 páginas de resolución sancionatoria emitida el pasado martes en contra de los exdirectores de Sartor AGF y el exgerente general de la administradora, sí fue apuntado como beneficiado por una anterior resolución de diciembre de 2024 por parte del regulador.
“El FIP Deuda Privada, principal activo del FI Sartor Táctico, que al 15 de noviembre de 2024 mantenía una cartera de inversiones de sociedades vinculadas a los accionistas y directores de la administradora por $ 19.379 millones (equivalente al 42% de la cartera de dicho fondo) en pagarés suscritos producto de financiamientos que recibieron personas vinculadas a Sartor AGF. Así, se pueden mencionar las sociedades Danke SF SpA cuya propiedad le corresponde entre otros al señor Carlos Emilio Larraín Mery, y en cuyo directorio participaba a esa fecha el señor Pedro Pablo Larraín Mery”, sostuvo la CMF en aquella época.
También es mencionado e incluso querellado en distintas acciones penales relacionadas al caso. En tanto, fue director de Sartor AGF hasta el 29 de diciembre de 2021.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete