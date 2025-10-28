Utilidad de Enel Chile cae 21,1% a septiembre: menores ventas de energía afectaron los resultados

La ganancia del holding de capitales italianos llegó a US$ 352 millones al noveno mes del año. Los ingresos operacionales cayeron casi 8% y sumaron US$ 3.479 millones.

Las menores ventas de energía y un inferior desempeño financiero golpearon los resultados del holding eléctrico Enel Chile, ligado a la firma italiana de igual nombre, que registró una caída en sus utilidades netas de 21,1% a septiembre de 2025, las que llegaron a US$ 352 millones.

Los ingresos operacionales, en tanto, también disminuyeron pero en menor medida, en 7,8% y totalizaron US$ 3.479 millones en los primeros nueve meses de este ejercicio, afectados por el negocio de la generación, donde se reportó una baja en la comercialización de energía.

A nivel trimestral, el resultado neto fue de una ganancia de US$ 106 millones, lo que equivale a una reducción de US$ 73 millones respecto al tercer trimestre de 2024, debido a gran parte a menores venta de energías y una menor comercialización de gas, explicó el grupo eléctrico en su análisis razonado.

En esa misma línea, en el tercer trimestre de 202, los ingresos operacionales se redujeron en 8,9%, al totalizar US$ 1.200 millones, debido básicamente a la menores ventas de energía y despacho de gas.

Por negocios, la generación de energía neta disminuyó en 9,2% al totalizar 16.866 GWh a septiembre del 2025, debido a menor despacho hidroeléctrico y menor generación solar, compensados parcialmente por un mayor producción de ciclos combinados.

En el segmneto de distribución y redes, las ventas físicas se redujeron en 2,5% en septiembre del 2025 y llegaron a 10.968 GWh en los primeros nueve meses de este año.