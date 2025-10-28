Utilidad de Enel Chile cae 21,1% a septiembre: menores ventas de energía afectaron los resultados
La ganancia del holding de capitales italianos llegó a US$ 352 millones al noveno mes del año. Los ingresos operacionales cayeron casi 8% y sumaron US$ 3.479 millones.
Noticias destacadas
Las menores ventas de energía y un inferior desempeño financiero golpearon los resultados del holding eléctrico Enel Chile, ligado a la firma italiana de igual nombre, que registró una caída en sus utilidades netas de 21,1% a septiembre de 2025, las que llegaron a US$ 352 millones.
Los ingresos operacionales, en tanto, también disminuyeron pero en menor medida, en 7,8% y totalizaron US$ 3.479 millones en los primeros nueve meses de este ejercicio, afectados por el negocio de la generación, donde se reportó una baja en la comercialización de energía.
A nivel trimestral, el resultado neto fue de una ganancia de US$ 106 millones, lo que equivale a una reducción de US$ 73 millones respecto al tercer trimestre de 2024, debido a gran parte a menores venta de energías y una menor comercialización de gas, explicó el grupo eléctrico en su análisis razonado.
En esa misma línea, en el tercer trimestre de 202, los ingresos operacionales se redujeron en 8,9%, al totalizar US$ 1.200 millones, debido básicamente a la menores ventas de energía y despacho de gas.
Por negocios, la generación de energía neta disminuyó en 9,2% al totalizar 16.866 GWh a septiembre del 2025, debido a menor despacho hidroeléctrico y menor generación solar, compensados parcialmente por un mayor producción de ciclos combinados.
En el segmneto de distribución y redes, las ventas físicas se redujeron en 2,5% en septiembre del 2025 y llegaron a 10.968 GWh en los primeros nueve meses de este año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos le vendió un inmueble al Servicio. En febrero, este se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, se mantiene en mora.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"
Super Sana se suma a las ya protagonistas del mercado Cruz Verde y Maicao. La empresa promete que, en caso de encontrar productos de menor valor en la competencia, devolverá el doble de la diferencia.
Corfo aprueba dos nuevos Startup Labs en Valparaíso y Los Lagos para acelerar empresas científicas y tecnológicas
Los centros se adjudicaron a los proyectos liderados por Distrito de Innovación V21 y Kura Biotech, los que recibirán un aporte de US$ 10 millones para laboratorios y espacios de trabajo.
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete