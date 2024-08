Walmart reactiva ampliación de centro de distribución en Pudahuel y eleva la inversión a US$ 140 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La gigante estadounidense Walmart cumplirá 15 años de su llegada a Chile y proyecta nuevas inversiones en territorio nacional.

Dentro de los planes que prepara para los próximos años en el país, la matriz de los supermercados Lider está reactivando una millonaria ampliación en su centro de distribución de Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel, la cual había estado detenida por algunos años.

En 2021, por cambios en el uso de suelo efectuados por la Municipalidad de la comuna, el proyecto se había estancado. Sin embargo, la compañía salió victoriosa en una disputa legal y ahora volverá a empujar por una versión renovada de la iniciativa: la inversión, que rondaba los US$ 80 millones, ahora ascenderá a unos US$ 140 millones.

De hecho, durante junio, ejecutivos de Walmart se reunieron tanto con el ministro de Economía, Nicolás Grau, como con el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, de acuerdo a audiencias publicadas en la plataforma de Lobby, y en ambas citas el centro de Lo Aguirre fue uno de los temas centrales.

Detalles del proyecto

Consultada la firma, el gerente de Operación Logística Omnicanal, Sergio Nazar, destacó que la empresa “tiene un compromiso con el país y busca ser un aporte para la compañía chilena”. Explicó que han observado una fuerte adopción del comercio online como canal de compra y que, en ese sentido, este proyecto les permitirá “optimizar y acelerar nuestra propuesta de desarrollo omnicanal, al otorgarnos una mayor capacidad de abastecimiento y distribución”.

En el detalle, el centro sumará 65.000 m2 adicionales de infraestructura, alcanzando una superficie total de 128.536 m2, todo esto, dentro del terreno que ya pertenecía a la multinacional estadounidense.

Respecto a los permisos, Nazar cuenta que se encuentran tramitando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y revisando el Informe Consolidado de Solicitudes, Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (Icsara), que tiene un plazo hasta el 20 de octubre. Con ello, esperan que las obras comiencen a mediados de 2025, para inaugurar las nuevas instalaciones a fines de 2026.

Asimismo, añade que hace seis meses están participando en mesas de trabajo con las comunidades vecinas y en un proceso de participación temprana con 12 organizaciones del sector.

Walmart cuenta con cinco centros de distribución en la Región Metropolitana -entre los que resaltan el megaproyecto de El Peñón, de unos 150.000 m2, y el centro de Quilicura, de unos 70.000 m2-, más otros tres ubicados en regiones, en Antofagasta, Chillán y Temuco.

La ampliación de Lo Aguirre, agrega Nazar, será “clave para el desarrollo del e-commerce y sus procesos (...) En lo concreto, nos permitirá robustecer nuestra propuesta omnicanal, ampliando considerablemente nuestra capacidad de abastecimiento y distribución. A modo de ejemplo, con este centro proyectamos que aumente en cerca de un 20% la capacidad de entrega de pedidos en menos de 48 horas”.

Dentro de Walmart Chile, también han estado participando el área Inmobiliaria, liderada por Joaquín Prieto, y la gerencia de Innovación y Tecnología Supply, encabezada por Ignacio Gómez. Esta última, entre otros, dirige la implementación de hidrógeno verde (ver recuadro) que está haciendo la compañía en sus plantas.

Nazar, en tanto, enfatiza que esto se enmarca dentro de una serie de otras inversiones impulsadas en Chile, que incluyen la apertura de 10 locales en 2023, con una inversión de US$ 200 millones; una ampliación del centro de perecederos y congelados en Quilicura, por más de US$ 40 millones, y, también el año pasado, la inauguración de un centro enfocado en e-commerce en La Reina, en el que se invirtieron US$ 11 millones.

Hidrógeno verde: el plan de la estadounidense en Chile