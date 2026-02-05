Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Entre Códigos
Entre Códigos

A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 18:40 hrs.

abogados ranking Chile impuestos SII tribunales
<p>A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad" tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja
2
Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
3
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
4
Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile
5
Mercados

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital
6
Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año
7
Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera
8
Regiones

Sienta precedente para concesionarias: tribunal falla a favor de usuario de autopista y establece millonaria multa por colisión con objeto en calzada
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete