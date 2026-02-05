A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

ACR Legal anunció la incorporación de de Antonio Dourthé como director tributario a la firma.

Dourthé es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magister en Derecho Tributario de la misma universidad y LL.M en Tributación Internacional y Europea de la Universidad de Maastricht, Países Bajos.

Trabajó en Carey y Cía durante un década y también cuenta con experiencia laboral internacional en Luxemburgo (PwC). Con la incorporación de Antonio Dourthé, la firma pasa a contar con siete socios, dos directores y más de 30 profesionales.