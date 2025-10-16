Bofill Mir nombra socios y lanza área de derecho penal
Bofill Mir anunció el fortalecimiento de su equipo con la creación del área de derecho penal, liderada por el nuevo socio Daniel Martorell, cuya trayectoria se ha centrado en casos complejos vinculados a minería, asuntos corporativos y regulatorios. Además, la firma anunció la incorporación de Tomás Blake como socio del área de derecho público y regulatorio.
