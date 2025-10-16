Nuevo estudio jurídico Bulnes Linh busca ser referente en solución de controversias

Recientemente se realizó el lanzamiento del estudio jurídico Bulnes Lihn, liderado por los abogados José Tomás Bulnes, Óscar Lihn y Francisco Urcelay. Los dos primeros son exsocios de Ovalle Bulnes Abogados y especialistas en resolución de controversias, mientras que Urcelay se incorporó tras seis años en la Fiscalía Nacional Económica, con amplia experiencia en libre competencia. El estudio entrega asesoría en arbitraje, litigios civiles y comerciales, reorganización e insolvencias, así como en materias de competencia.