Nuevo estudio jurídico Bulnes Linh busca ser referente en solución de controversias
Noticias destacadas
Recientemente se realizó el lanzamiento del estudio jurídico Bulnes Lihn, liderado por los abogados José Tomás Bulnes, Óscar Lihn y Francisco Urcelay. Los dos primeros son exsocios de Ovalle Bulnes Abogados y especialistas en resolución de controversias, mientras que Urcelay se incorporó tras seis años en la Fiscalía Nacional Económica, con amplia experiencia en libre competencia. El estudio entrega asesoría en arbitraje, litigios civiles y comerciales, reorganización e insolvencias, así como en materias de competencia.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete