Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos

El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 14:20 hrs.

