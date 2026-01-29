Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos

El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del nuevo sistema de nombramiento de notarios, conservadores y archiveros, normativa promulgada en octubre del año pasado y que desde el uno de abril entrará en vigencia.

El primer gran hito de la próxima normativa se concretó esta semana con la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Civil con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, para el diseño y aplicación de la prueba de conocimientos jurídicos y de administración que deberán rendir los postulantes a los concursos de notarios, archiveros y conservadores, según lo establece la nueva Ley N°21.772, que reforma al sistema notarial y registral del país.

La citada legislación elevó los estándares de nombramientos de dichos cargos, estableciendo la realización de concursos públicos a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) y dejando fuera del proceso al Poder Judicial.

Por ello, el Servicio Civil efectuará la respectiva convocatoria, conforme a los perfiles específicos y uniformes definidos en las bases concursales, tras lo cual deberá aplicar a los postulantes pruebas para cada perfil, que permitan evaluar conocimientos jurídicos (derecho registral y notarial), de administración y destrezas o habilidades.

El director del Servicio Civil, Pedro Guerra, sostuvo que la nueva Ley de Notarios “constituye un nuevo desafío que ha involucrado incorporar nuevas competencias, generar capacidades, adaptar procesos y sistemas, resguardando la confidencialidad y manteniendo la seriedad técnica que caracteriza al Sistema de Alta Dirección Pública”.

Explicó que por lo mismo “decidimos trabajar con la Universidad de Chile en el diseño de los instrumentos de evaluación de conocimientos jurídicos y de administración”.

Respecto a las pruebas de destrezas o habilidades, informó que se trabaja en su elaboración y en el desarrollo de una plataforma que permita rendirla en línea, con las medidas y resguardos de seguridad requeridos para estos fines y que permitirá abrir la postulación de manera igualitaria a postulantes de todo el país.

El proceso además incluirá una postulación en línea en la cual se evaluará la admisibilidad de las postulaciones en cuanto a cumplir con los requisitos establecidos, se hará un análisis curricular para los cargos de las jurisdicciones de primera categoría, y con los resultados de la prueba se deberá ranquear a los mejores postulantes.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, indicó que “hemos visto una crisis tremenda en el Poder Judicial, una parte bien sustancial de esa crisis tiene que ver con estos cargos auxiliares: conservadores, archiveros y notarios, que han sido usados para otras cosas, para nepotismo, para pagar favores, para cosas indebidas”.

Por ello, manifestó que “como Facultad de Derecho estamos comprometidos con una actitud ética de servicio al país y por eso estamos haciendo al mejor nivel de derecho comparado la prueba de selección de los nuevos notarios, conservadores y archiveros. Se está haciendo con los mejores estándares y estamos muy contentos y agradecidos del Servicio Civil y la Alta Dirección Pública que haya confiado en nosotros”.

Proceso de selección

La reforma al sistema notarial y registral que regirá desde abril establece que, sobre la base de los resultados obtenidos en las evaluaciones, se elaborará una nómina, en la cual se ordena a los postulantes por estricto orden decreciente de puntaje. Esta nómina, con el puntaje obtenido por cada uno de los postulantes, deberá ser publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Posteriormente, el Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al Presidente de la República los antecedentes académicos y profesionales de una terna integrada por los tres puntajes más altos del ranking, para que se proceda al nombramiento, que debe efectuar el ministro de Justicia, tras ser mandatado para ello por el Presidente.

El total de cargos actuales de notarios, conservadores y archiveros en el país es de 513, de acuerdo a los datos reportados por el Ministerio de Justicia.

Fin a vitalicios desde octubre

Guerra informó que como Servicio Civil están proyectando que por lo menos este año podrían ser cerca de 100 cargos los que van a concursar con esta nueva modalidad para notarios y conservadores.

“Desde abril ya estamos preparados para poder echar a andar nuestros procesos y concursos. Va a depender de la demanda que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial nos vayan a solicitar dependiendo de las vacantes y los cargos de que se vayan generando”, señaló el titular de ADP.

Precisó que la nueva ley establece también el proceso para poner fin a los cargos vitalicios de auxiliares de justicia mayores de 75 años y que señala que después de los seis meses de entrada en vigencia -en octubre- se suman y hay que concursar los cargos de las personas que cumplen 75 años en estos cargos.